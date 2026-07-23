Danilo comenta negociação frustrada com Palmeiras e faz pedido ao Botafogo Meio-campista se manifesta após completar 13 jogos no Brasileirão pelo Glorioso

Danilo usou as redes sociais para se manifestar após entrar em campo pelo Botafogo nesta quinta-feira (23), no empate sem gols com o Vitória, pelo Brasileirão. O meio-campista completou 13 jogos nesta edição da competição e, com isso, frustra a negociação com o Palmeiras por não poder defender outro time da Série A nesta temporada.

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Via "Instagram", o camisa 8 alvinegro afirma ter respeitado a decisão do clube de não o vender à outra equipe do Brasil. Além disso, afirmou esperar que o Botafogo não o transfira para o futebol russo.

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— Feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil, espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento — disparou Danilo.

Publicação de Danilo com recado ao Botafogo sobre negociação com o Palmeiras e Rússia (Foto: Reprodução)

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Além do Palmeiras, o Zenit, da Rússia, também demonstrou interesse na contratação de Danilo. O meio-campista, no entanto, dava prioridade para a equipe paulista, pela qual conquistou duas Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

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Botafogo e Danilo frustram o Palmeiras

Fim de papo entre Palmeiras, Botafogo e Danilo. O camisa oito do Glorioso entrou na partida desta quinta-feira (23), com o Vitória, após começar no banco, e, com isso, não poderá mais defender nenhum outro clube no Brasileirão por entrar em campo pela 13ª vez na competição.

Conforme antecipou o Lance! na véspera da partida, Danilo se colocou à disposição do técnico Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória. Os bastidores do clube indicavam que o jogador, em nenhum momento, abordou a diretoria para uma saída para o Palmeiras.

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O clube paulista, por sua vez, via Danilo como peça-chave para o time de Abel Ferreira e grande desejo da janela de transferência. Leila Pereira e Anderson Barros acenaram com oferta de 28 milhões de euros (R$ 161 milhões), o que foi rechaçado pelo Botafogo.

A escalação de Danilo frustra os planos do Palmeiras. Leila, inclusive, chegou a dar entrevistas afirmando que o desejo do jogador era regressar ao clube formador.

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Danilo segue sob os holofotes e o Botafogo sabe da dificuldade que será para segurá-lo. Alvo de sondagens do futebol europeu, o jogador, agora, seguirá o dia a dia no Glorioso até que uma oferta apareça e agrade ambas as partes.

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*Matéria em atualização