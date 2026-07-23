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Franclim cita Leila e reclama da imprensa em caso envolvendo Botafogo, Danilo e Palmeiras

Volante fez o 13º jogo no Brasileirão e frustrou os planos do Verdão

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 22:17
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Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo
Franclim Carvalho, técnico do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

O Botafogo tentou, pressionou, mas o volume de jogo não foi o suficiente para furar a defesa do Vitória e acabou empatando sem gols nesta quinta-feira (23), em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o tropeço, o técnico Franclim Carvalho concedeu entrevista coletiva para analisar o confronto e tentou dar ponto final no assunto Danilo, que jogou a 13ª partida e frustrou a tentativa do Palmeiras.

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— O goleiro não trabalhou. Eu só me lembro de uma vez, que acho que foi o único chute do adversário à nossa baliza. A análise é muito simples: não fizemos, não concretizamos. Vamos dizer que tivemos muitas oportunidades que nós criamos. Já tivemos jogus que criamos menos chances, ou menos claras, e fizemos gols. Hoje não fizemos — iniciou Franclim Carvalho.

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A entrada de Danilo aos 25 minutos do segundo tempo deu ponto final ao interesse do Palmeiras que tratava o volante como desejo na janela de transferências. O assunto foi passado a limpo por Franclim, que reclamou da postura da imprensa no caso e citou a presidente Leila Pereira, do Palmeiras.

— Eu disse antes do jogo que vocês, jornalistas — vou dizer "vocês" porque é todo mundo — não têm respeitado o Botafogo, não têm respeitado o Danilo e não têm respeitado o futebol brasileiro. Eu acho que é uma falta de respeito as notícias que têm saído nos últimos dias. Sinceramente, a mim não me entra na cabeça o que vocês têm feito — destacou o português.

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— Essas notícias do Palmeiras… tem que perguntar à presidente do Palmeiras, pois ela quem falou do Danilo. Não fui eu, nem foi ninguém do Botafogo. Foi a presidente do Palmeiras. Como é que eu encontrei o Danilo na segunda-feira? (apresentação após férias) Espetacular. Sorridente, alegre e disponível para trabalhar com a camisa que traz ao peito, que é o Botafogo.

Danilo em ação na partida entre Botafogo e Vitória
Danilo foi a campo em Botafogo x Vitória (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

* Matéria em atualização

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