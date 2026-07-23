Danilo fica no banco, e Botafogo terá estreia diante do Vitória; veja escalação
Partida atrasada é válida pela 4ª rodada do Brasileirão
O Botafogo está escalado para o duelo desta quinta-feira (23), com o Vitória, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Franclim Carvalho volta a contar com Danilo, que ficará no banco, e promoverá a estreia do goleiro Warleson.
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A equipe alvinegra terá alterações e estreia no gol. Warleson assume a vaga outrora ocupada por Léo Linck. Marçal entra à esquerda da zaga para atuar ao lado de Justino, e Montoro retorna ao meio-campo.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Warleson, Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Lucas Villalba, Matheus Martins e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Vitória, do técnico Jair Ventura, está escalado com: Lucas Arcanjo, Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Martíez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê.
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✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VITÓRIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA (ATRASADO)
📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de julho de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos do RS)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Warleson, Vitinho, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Medina e Montoro; Lucas Villalba, Matheus Martins e Arthur Cabral.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo, Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Martíez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê
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