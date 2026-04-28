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Para surpresa de zero pessoas, Flamengo e Palmeiras vão disputar o título brasileiro e, provavelmente, os troféus dos outros torneios brasileiros na temporada. Os outros? Ah, os outros são os outros, cada vez mais enfraquecidos perto dos ricos e poderosos.

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Já foi escrito aqui mesmo, neste espaço, que a guerra entre os dois clubes vai além do campo. Se estende aos bastidores: arbitragem, tipo de gramado, maneira de ver o futebol e, voltando às quatro linhas, jeito de jogar.

E parece que já há, na visão geral, o mocinho e o bandido nesta história.

Convido o leitor a ir até o fim deste texto antes de despejar sua raiva nas redes sociais, reagindo ao que leu apenas até aqui. Trata-se de uma reflexão, uma análise do cenário envolvendo Flamengo e Palmeiras, e não a escolha de um lado.

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Na última entrevista que deu após uma partida, no meio da semana passada, Abel Ferreira disse que tem a sensação de um "contra tudo e contra todos" no Palmeiras. E convidou a "mídia palestrina" para cerrar fileiras ao lado do clube. A lógica seria: exceto os palmeirenses, todos os outros estão contra o Palmeiras.

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Não é a primeira vez que ele utiliza dessa estratégia, que soa como música no ouvido palmeirense desde sempre.

Desta vez, ele tem muitos argumentos para sustentar sua tese. Vamos lá.

1 - Na comparação de jogo entre Flamengo e Palmeiras, há praticamente um consenso (se for pegar apenas os não-palmeirenses). O Flamengo é um time mais agradável de se ver jogar. Como diz um grande amigo meu, Arnaldo Ribeiro: "o Fla é para consumo externo. O Palmeiras para consumo interno." Felipe Facincani, jornalista e palmeirense, declarou: "o Palmeiras é o líder montado em uma motocicleta. O Flamengo é uma Ferrari se aproximando". Como estas, outras frases ditas por aí enaltecem o jogo rubro-negro e o sofrimento em campo alviverde.

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2 - Abel e sua comissão técnica viraram símbolo da falta de educação em campo. Reclamações o tempo todo, xingamentos, chutes em microfones. A antipatia gerada pelos portugueses, a quem não é palmeirense, é imensa. Agora, Abel foi punido pelo STJD com severidade, e quem não é torcedor verde elogiou.

3 - O gramado. Outra batalha disputada fora de campo em que praticamente só palmeirenses estão de um lado. O Flamengo faz campanha aberta contra o gramado sintético, é apoiado por clubes hoje satélites, como o São Paulo. O Palmeiras resiste e defende seu piso.

No quesito cartolas, a disputa está equilibrada. Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não gozam de prestígio pessoal fora de suas fronteiras, dada a arrogância com que se colocam e a forma como olham de cima para baixo todos os outros clubes. Não que não tenham razão para isso, diante do quadro que se vê.

O que se vê, portanto, diante deste cenário, é que Abel tem sua dose de razão. Nesta disputa contra o Flamengo, o Palmeiras é o "bandido" aos olhos da maioria.