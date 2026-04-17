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A rodada dois da primeira fase da Libertadores teve vitórias dos dois paulistas, Corinthians e Palmeiras, mas humores diferentes de torcedores de um time e de outro.

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O corintiano teve uma semana para injetar uma boa dose de confiança em Fernando Diniz, seu novo técnico. O empate considerado heroico contra o Palmeiras no fim de semana pelo Brasileiro, quando teve dois jogadores a menos em campo, foi o primeiro ato. E a vitória contra o Santa Fé na quarta-feira pela Libertadores fez com que o torcedor começasse a acreditar que vem um bom trabalho por aí.

Não foi uma atuação soberba na Neo Química Arena, mas muito segura, contrastando até com o estilo arriscado que os times de Diniz atuam. Seguro defensivamente e eficiente no ataque. Resultado de 2 a 0 que serviu para o corintiano ficar feliz da vida.

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Frescor no Corinthians e desgaste no Palmeiras

Chegamos ao Palmeiras. No Aliianz Parque, o time de Abel fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo muito ruim. Venceu por 2 a 1, mas sofreu e flertou com um indigesto empate até o final da partida.

Depois do jogo, Abel procurou valorizar a vitória e ressaltar uma característica de seu time desde sempre que é a resiliência. Ele tem razão em ressaltar esta qualidade, mas uma parte da torcida não se satisfaz com apenas isso e espera mais futebol.

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Ainda mais quando do outro lado da Via Dutra o Flamengo amassa o Independiente Medelllin em seguida ao jogo do Palmeiras.

O Corinthians vive o frescor da chegada de um novo treinador e vê o futuro com confiança. O Palmeiras vive um certo desgaste pela presença de um mesmo treinador em cinco anos. Segue sendo um time muito forte e com mais possibilidades de conquistar a Libertadores do que o Corinthians, mas precisa reconquistar parte da torcida.