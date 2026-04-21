Tironi no Lance!: crise no São Paulo chega à diretoria e pode atingir presidência
Clima de pressão põe diretoria em rota de colisão às vésperas da Copa do Brasil
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A crise no São Paulo escalou na véspera da estreia do time na Copa do Brasil, curiosamente um dos torneios em que é possível sucesso, embora seja muito pouco provável.
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Vale lembrar: Hernán Crespo foi demitido por "falta de ambição" e no seu lugar entrou Roger Machado com a missão de terminar a temporada com alguma taça conquistada.
Pois a batata quente chegou na manhã de ontem às mãos do arquiteto da mudança da comissão técnica: Rui Costa.
Membros da principal torcida organizada do clube estiveram na manhã de segunda-feira na porta do CT do São Paulo e exigiram pessoalmente do presidente Harry Massis a demissão de Rui Costa do cargo.
Roger chegou ao São Paulo com imensa rejeição porque toda a torcida estava satisfeita com Crespo. Com a mudança que fez, Rui Costa conseguiu perder o prestígio que começava a obter na arquibancada e ainda levou ao cargo um treinador pré-demitido, que foi injustamente cobrado, porque afinal, seu trabalho nem sequer havia começado.
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O jogo de certa forma muda um pouco. A pressão que Rui Costa havia despejado sobre Roger foi devolvida agora pelo treinador, porque afinal, seu desempenho não agrada. E a torcida quer a queda do chefe e não do subordinado.
É neste ambiente que o São Paulo estreia na Copa do Brasil na noite desta terça-feira contra o Juventude. Roger Machado e Rui Costa não têm outra alternativa a não ser entregar uma vitória convincente no Morumbis e, em seguida, vencer o Mirassol no fim de semana. Mas isso não significa calma, apenas sobrevida.
No meio desta confusão está o presidente Harry Massis, que herdou o cargo do defenestrado Julio Casares prometendo que apenas comandaria o clube até o fim do ano, quando ocorrerão eleições. Mas ele gostou do poder e já pensa em se candidatar a um novo mandato.
Ele tem duas opções: absorver a pressão e manter Rui Costa no cargo ou ceder e demitir. Quem vai tomar conta do futebol do São Paulo depois disso?
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