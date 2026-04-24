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Abel Ferreira reapareceu na noite de quinta-feira (23) na beira do campo do jogo do Palmeiras contra a Jacuipense, pela 5ª fase da Copa do Brasil. No Brasileiro, ele segue cumprindo suspensão imposta pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

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A punição pesada de seis jogos ao treinador do Palmeiras inaugurou o que se imagina ser uma nova fase do futebol brasileiro, marcada pela menor tolerância a reclamações de treinadores e jogadores contra a arbitragem.

Abel sabe das novas condições de disciplina, mas isso não o impediu de seguir atuando na guerra de comunicação travada entre Flamengo e Palmeiras. Além de dominantes no campo, os dois clubes seguem fortes na batalha do discurso fora dele. Tal qual uma guerra convencional, os dois clubes fazem um trabalho cuidadoso neste sentido.

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Abel Ferreira fala do Flamengo em entrevista

Antes de a bola rolar, Abel deu a entrevista obrigatória e, de maneira discreta, falou do Flamengo. Ele foi perguntado se durante o período de gancho havia pensado no seu comportamento. E ele respondeu:

"Ontem assisti a uma partida e se eu fosse o treinador de um dos times teria sido expulso porque iria reclamar". Abel Ferreira se referiu de maneira velada à partida Flamengo 2 x 1 Vitória, em que o time baiano teria sido prejudicado em pelo menos três lances, que poderiam resultar na expulsão de jogadores do Fla.

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O Palmeiras percebeu no ano passado que a guerra de narrativas é muito relevante. O Flamengo praticamente surfou solitário nesse debate. Este ano está diferente. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.