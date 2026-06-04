Paulinho vê lesões minarem ciclo e aposta no Palmeiras por vaga na próxima Copa

Atacante do Palmeiras, Paulinho segue em processo gradual de retorno aos gramados após nova cirurgia na perna direita. São oito jogos, todos saindo do banco de reservas, desde o empate por 1 a 1 com o Santos, ainda no início de maio.

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Os problemas físicos, que o atingem desde os tempos de Atlético-MG, afetaram a rotina de treinos do jogador, que já havia entrado no radar da Seleção ainda no fim de 2023, sob o comando de Fernando Diniz.

Apesar de manter contato frequente com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira e do Atlético-MG, Paulinho não conseguia treinar normalmente com o restante do elenco e convivia com dores na perna. Com a fratura na região, o atacante perdeu sequência de atividades e acabou ficando fora do radar da Amarelinha.

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— Você acaba ficando fora do ciclo. Em 2024, eu comecei o ano muito bem, sendo um dos artilheiros da Libertadores, ali ajudando o time no Brasileirão, na época no Galo (Atlético-MG). Iriam ter algumas convocações perto e eu sabia que estava no radar. Eu estava sempre em contato com o médico da Seleção, ele era o médico lá do Galo, que é o Lassmar, então eu sabia das possibilidades. Na época, o treinador era Dorival, e claro que meu objetivo era estar dentro do ciclo... Mas logo depois apareceu a fratura, e com isso eu acabei ficando muito off de treinamento — afirmou Paulinho.

Praticamente recuperado da lesão, Paulinho aposta na pausa para a Copa do Mundo para se recuperar integralmente e voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira como opção para o time titular. Assim como publicado anteriormente pelo Lance!, o Palmeiras trabalha para ter o atacante em plenas condições a partir do início do segundo semestre, quando o clube terá as decisões das três principais competições do calendário: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

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A sequência de jogos, aliada à visibilidade do Palmeiras, postulante recente aos principais títulos do futebol sul-americano, são pontos que podem fazer o atacante voltar à Seleção Brasileira, na visão do próprio Paulinho.

Paulinho, do Palmeiras, mira o próximo ciclo de Copa do Mundo (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

— Tive que ficar fora deste ciclo. É claro que é ruim, porque todo mundo sonha em jogar uma Copa do Mundo, mas eu tenho muita fé também de que, me curando dessa lesão, já estou praticamente curado e voltando a jogar, eu posso entrar no círculo da próxima Copa e assim almejar convocações, disputar competições com a Seleção e assim chegar a uma Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador — completou.

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