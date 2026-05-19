Cautela, trabalho especial e baixa minutagem: Palmeiras aguarda Paulinho 100% após Copa

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O Palmeiras tem cautela na utilização de Paulinho mesmo após a recuperação da cirurgia na perna direita, e trabalha para tê-lo 100% fisicamente ao término da pausa para a Copa do Mundo, segundo fontes ouvidas pela reportagem do Lance!.

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Desde que retornou aos gramados, no empate em 1 a 1 com o Santos, atuou em quatro partidas, todas como reserva. A minutagem em campo é inferior a 45 minutos no recorte, ou seja, menos de um tempo de jogo.

Diante do rival, no Allianz Parque, foram 16 minutos, o maior tempo em campo do atacante desde o retorno aos gramados. Nos compromissos seguintes, o período em jogo diminuiu gradualmente até o duelo contra o Cruzeiro, quando permaneceu em campo nos 13 minutos finais.

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Nessa última partida, a comissão técnica sofria com a falta de opções para o setor ofensivo após as lesões de Ramón Sosa e Felipe Anderson, mas recorreu inicialmente a outros nomes.

— Paulinho não está 100%. Quando entra, ficamos com água na boca. Ele tem uma qualidade diferente, mas não podemos utilizar mais — afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após empate do Palmeiras em 1 a 1 com o Cruzeiro, no sábado, dia 16.

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Minutos de Paulinho em campo pelo Palmeiras

Palmeiras x Santos - 16 minutos - Brasileirão

Sporting Cristal x Palmeiras - 1 minuto - Libertadores

Remo x Palmeiras - 8 minutos - Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro - 13 minutos - Brasileirão

*Os dados foram fornecidos pelo Sofascore e não consideram o período de acréscimos das partidas.

Trabalho de recuperação após partidas

Paulinho segue sob acompanhamento específico do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, que chegou a adiar a estreia do jogador com o intuito de acostumá-lo à carga física de jogos competitivos, algo do qual estava afastado desde 4 de julho, ainda pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos.

O jogador, mesmo atuando por poucos minutos, tem realizado trabalhos de recuperação física na parte interna da Academia de Futebol, assim como os atletas que atuaram por mais de um tempo completo.

A avaliação interna é de que Paulinho ainda precisa se adequar às exigências do calendário, com jogos a cada três dias, apesar de o clube considerar que o atacante já atingiu "níveis competitivos", fator determinante para o retorno às relações da comissão técnica.

— Esse cuidado é necessário em processos de recuperação especiais como o dele, no qual há um período prolongado de inatividade, levando também em consideração o tempo em que ele esteve machucado em seu clube anterior — explicou Pedro Pontin, médico do Palmeiras, no processo final de recuperação do camisa 10.

Paulinho será avaliado antes de Abel Ferreira definir cada uma das listas de relacionados para os quatro compromissos restantes do Palmeiras antes da pausa para a Copa do Mundo. O atacante estará à disposição da comissão técnica caso mantenha as condições físicas atuais.

O Palmeiras utilizará, inclusive, o período superior a um mês sem compromissos no meio do ano para "finalizar" o processo físico de Paulinho e, então, dar a Abel Ferreira a possibilidade de utilizá-lo, ou não, como titular.

A primeira e única vez que Paulinho foi titular com a camisa do Palmeiras foi no clássico contra o São Paulo, ainda em maio de 2025, quando permaneceu em campo por 65 minutos. O camisa soma 20 jogos pelo Alviverde, com três gols, sendo o principal deles contra o Botafogo no Mundial de Clubes, e duas assistências.

Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Jogos do Palmeiras até a Copa do Mundo

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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