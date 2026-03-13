Palmeiras terá Allianz de volta para retomada de vitórias no Brasileirão
Estádio passou por troca de gramado e está liberado pela Fifa
- Matéria
- Mais Notícias
Depois da derrota para o Vasco, o Palmeiras jogará em casa no próximo compromisso, que marcará a estreia do time no Allianz Parque em 2026. Contra o Mirassol, no próximo domingo (15), o Alviverde buscará a retomada de vitórias e boas atuações no Brasileirão.
Torcedores mandam recado a Abel Ferreira após Vasco x Palmeiras: ‘Não consegue’
Fora de Campo
De virada, Vasco vence o Palmeiras na estreia de Renato Gaúcho; veja gols
Futebol Nacional
Auxiliar de Abel admite má atuação e critica São Januário: ‘Parece que plantaram batatas’
Palmeiras
Nessa temporada, disputou seus jogos como mandante na Arena Barueri, já que seu estádio estava passando por uma troca de gramado desde dezembro. Durante essa semana, após receber o certificado da Fifa, o Allianz foi liberado para ser o palco do confronto da 6ª rodada.
Na terça-feira (10), o elenco realizou o primeiro treino no local e Flaco López elogiou o novo campo, que pode ser o trunfo para que o time volte a vencer e, tão importante quanto, jogar bem. No Campeonato Brasileiro de 2025, o Palmeiras perdeu apenas dois dos 19 jogos em casa. Neste ano, venceu as duas partidas que teve como mandante, mas que foram em Barueri.
De acordo com João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, a derrota para o Vasco se deu pelo desgaste, mas também pelo campo de São Januário. Segundo ele, continha irregularidades e, com a chuva mais forte no segundo tempo, o jogo foi prejudicado.
Dessa maneira, o time volta ao seu gramado sintético, onde está acostumado a jogar, para voltar a vencer no Brasileirão e reconquistar a liderança do campeonato. Por conta da derrota, a equipe caiu uma posição e está três pontos atrás do São Paulo, primeiro colocado.
Processo de troca de gramado do Allianz Parque
O novo gramado sintético do Allianz Parque, fornecido pela Soccer Grass, foi instalado por meio de processos minuciosos e sofisticados. Inicialmente, foram efetuadas a remoção da cortiça e da areia, a retirada da grama e a abertura dos ramais de drenagem.
Na sequência, houve a retirada de resíduos de preenchimento, a regularização da camada de pedrisco e compactação, a abertura dos rolos do choque pad, a instalação dos tapetes e o lançamento e distribuição da areia, além da demarcação do campo e demais instalações. Como se não bastasse a modernização do gramado, ocorreu uma atualização no sistema de drenagem.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
+ Aposte na vitória do Palmeiras sobre o Mirassol pelo Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias