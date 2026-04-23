A vaga do Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil está bem encaminhada. Na noite desta quinta-feira (23), o Verdão venceu o Jacuipense-BA, por 3 a 0, e tem uma boa vantagem para o jogo de volta, que será em Londrina, no dia 13 de maio.

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Apesar disso, o lateral-esquerdo Arthur, que iniciou a partida entre os titulares de Abel Ferreira, acredita que o time poderia ter terminado o jogo com um placar mais elástico, já que teve muitas chances durante todo o confronto.

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- Faltou um pouquinho de eficência, poderia ter feito um pouquinho mais, mas 3 a 0 é um bom placar. O professor Abel fala, não pode deixar o nível cair, é a essência do nosso treino. Não deixar cair - disse o jovem, que garantiu a vaga com a lesão de Piquerez. Mesmo com Jefté de volta após lesão na coxa, Arthur começou a partida entre os 11 titulares.

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Questionado sobre o assunto, Arthur garantiu que está tranquilo em relação à vaga e que os colegas de elenco o ajudam nessa nova fase no time.

- Bem tranquilo, todos passam confiança no dia a dia, só seguir o que venho fazendo, que glória a Deus vai dar tudo certo - completou o lateral-esquerdo.

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Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença no Estádio do Café, em Londrina, onde a volta será disputada, para garantir vaga na próxima fase da competição mata-mata.