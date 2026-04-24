Rivais criticam falas de Abel Ferrira após vitória do Palmeiras: 'Desserviço'

Figurinha carimbada nas críticas a arbitragem sul-americana, Abel Ferreira elogiou os árbitros de Palmeiras 3 x 0 Jacuipense, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. A equipe alviverde teve dois pênaltis marcados a seu favor e um gol anulado com o auxílio do VAR. O zagueiro JP Talisca, da equipe baiana, foi expulso após dar uma entrada dura em Lucas Evangelista.

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Nas redes sociais, diversos internautas ironizaram o fato de Abel Ferreira ter elogiado a arbitragem. Torcedores rivais indicam que, quando as polêmicas de arbitragem favorecem o Palmeiras, o técnico não mantém o posicionamento crítico que assume nas situações contrárias.

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Comissão de arbitragem de Palmeiras x Jacuipense

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

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Como foi Palmeiras 3 x 0 Jacuipense:

O Palmeiras não tomou conhecimento e derrotou o Jacuipense por 3 a 0 nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Ramón Sosa, duas vezes de pênalti, e Felipe Anderson marcaram os gols do Alviverde.

Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira pode perder por até dois gols de diferença em Londrina, onde a volta será disputada, para garantir vaga na próxima fase da competição mata-mata.

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Entretanto, nem tudo foram boas notícias para o Palmeiras, no entanto. De volta ao time titular após longo período de ausência, Vitor Roque sentiu um problema no tornozelo e precisou ser substituído ainda aos 15 minutos. Luighi foi o responsável por ocupar a vaga do camisa 9.

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