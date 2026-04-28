Palmeiras finaliza preparação para Libertadores e mantém mistério sobre Paulinho

O Palmeiras finalizou, na manhã desta terça-feira, a preparação para o duelo contra o Cerro Porteño, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O clube, no entanto, não divulgou atualizações sobre a condição física de Paulinho, que deve desfalcar novamente a equipe.

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O atacante está na fase final de recondicionamento físico e treinou sem restrições com o restante do elenco nos últimos dias, mas o departamento médico optou por postergar o retorno. O camisa 10 não entra em campo desde a derrota por 2 a 1 para o Chelsea, em julho do ano passado, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

No treino desta manhã, o elenco alviverde assistiu a vídeos apresentados pela comissão técnica e realizou ativação muscular antes de ir ao gramado. Na atividade, aprimorou dinâmicas específicas em espaço reduzido, com um recreativo ao fim.

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Ainda suspenso no Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira estará à beira do gramado na partida contra o Cerro Porteño. Após ser ausência na vitória sobre o Red Bull Bragantino, o treinador ainda desfalcará a equipe nos duelos com o Santos, no Allianz Parque, e o Remo, fora de casa.

A delegação do Palmeiras viaja rumo a Assunção, capital do Paraguai, ainda nesta tarde, onde ficará hospedada até a data da partida. Com quatro pontos em duas rodadas, a equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo F, um à frente de Sporting Cristal e Cerro Porteño.

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Elenco do Palmeiras durante atividade na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Próximos jogos do Palmeiras

29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras - Libertadores

02/05 - Palmeiras x Santos - Brasileirão

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores

10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

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