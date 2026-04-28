DM do Palmeiras: Paulinho treina sem restrições, e dupla é desfalque até a Copa

Paulinho voltou a participar sem restrições das atividades do Palmeiras visando a partida contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante, no entanto, segue como dúvida para o confronto.

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A última vez que Paulinho esteve em campo foi no início de julho do ano passado, no duelo entre Palmeiras e Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. Na ocasião, a equipe de Abel Ferreira foi derrotada por 2 a 1 e se despediu da competição.

Posteriormente, passou por novo procedimento cirurgico na perna direita e, desde então, segue em processo de recuperação.

- Esse cuidado é necessário em processos de recuperação especiais como o dele, no qual há um período prolongado de inatividade, levando também em consideração o tempo em que ele esteve machucado em seu clube anterior. Por isso, o corpo do jogador, ao ser impactado por diferentes cargas de trabalho, precisa ter momentos maiores de recuperação e controle dos possíveis sintomas até atingir uma estabilização. Ele seguirá nos próximos dias o seu cronograma individualizado, fazendo boa parte das atividades junto à equipe principal e se preparando para ficar à disposição da comissão técnica - explicou Pedro Pontin, coordenador médico do clube.

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Em entrevista ao Lance!, Paulinho detalhou o trabalho realizado fora de campo para voltar a ficar à disposição, tanto no aspecto físico quanto no mental.

- Mentalmente, é um trabalho de formiguinha. Ninguém sabe, mas nos primeiros seis meses eu não podia fazer nada de impacto com relação à corrida, treinamento com carga alta. Então foi um período muito difícil pra mim mentalmente, porque eu chegava no clube, não podia fazer muita coisa, né... Só estar ali fazendo fisioterapia, e a cabeça acaba que dá uma degringolada. Eu particularmente preciso sempre do meu desafogo, que é estar com a minha família, com meus amigos, que é curtir aquilo que eu gosto de curtir mesmo - disse.

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- Sempre me dediquei ao máximo nesse período de todos esses meses pra estar o melhor possível. A galera do staff sabe o quanto eu me dediquei, mas é claro que a gente não pode deixar de fazer o bem pra nossa parte mental, e é isso que eu sempre fui estar fazendo - finalizou.

Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Vitor Roque e Piquerez fora

Vitor Roque e Piquerez possuem lesões similares no tornozelo e serão desfalques do Palmeira até a pausa para a Copa do Mundo, que será disputada entre os meses de junho e julho, nos Estados Unidos, México e Candá.

O lateral-esquerdo foi submetido a cirurgia e, nesta segunda-feira, iniciou trabalho no gramado da Academia de Futebol, onde realizou corridas sob supervisão de membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP). Piquerez, inclusive, optou pelo procedimento com a missão de acelerar a recuperação para disputar o Mundial pelo Uruguai.

Vitor Roque, por sua vez, ainda passará por cirurgia no tornozelo esquerdo, o mesmo que havia lesionado ainda no Campeonato Paulista. De acordo com apuração da reportagem, a previsão de retorno do camisa 9 é de dois a três meses, período que coincide com o término da Copa.

Jogos do Palmeiras até a pausa para a Copa do Mundo

29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras - Libertadores

02/05 - Palmeiras x Santos - Brasileirão

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores

10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

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