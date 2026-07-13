Palmeiras amplia opções para a defesa e encerra movimentações no setor na janela Com Barboza, comissão técnica passa a ter seis zagueiros no elenco profissional

O Palmeiras ganhou mais uma opção para o sistema defensivo com a chegada de Barboza, primeiro reforço do clube para o segundo semestre da temporada. Durante a pausa para a Copa do Mundo, o defensor teve mais tempo de adaptação e recebeu os primeiros minutos com a camisa alviverde na vitória sobre o Juventus, em jogo-treino de intertemporada.

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Agora, Baraboza estará à disposição de Abel Ferreira para o primeiro compromisso alviverde após a retomada do calendário, contra o Coritiba, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Para evitar a concorrência e garantir a chegada do reforço, o Palmeiras aceitou investir cerca de R$ 20 milhões para tirar Barboza do Botafogo. O defensor tinha contrato até o fim do ano e estaria disponível para assinar um pré-acordo a partir de julho.

Barboza, novo reforço do Palmeiras (Foto: Arquivo pessoa/Instagram)

Palmeiras ganha opções com Barboza

Com a chegada de Barboza, o Palmeiras passa a contar com seis opções para a zaga. Além dos titulares Gustavo Gómez e Murilo, Abel Ferreira tem à disposição Bruno Fuchs, Benedetti e Koné, marfinense recém-promovido das categorias de base.

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A renovação do setor amplia as alternativas de Abel Ferreira, que já demonstrou preferência por atuar com três zagueiros em um esquema com cinco meio-campistas e dois atacantes, como faz ao escalar Flaco López e Vitor Roque.

Naves, que retornou de empréstimo nas últimas semanas, segue fora do planejamento para o segundo semestre. O zagueiro chegou a ser envolvido na oferta do Palmeiras pelo volante Danilo, do Botafogo, mas o clube carioca ainda não respondeu à proposta.

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O defensor não deve voltar a atuar pelo Palmeiras e aguarda propostas do mercado nacional ou internacional, destino de sua preferência, para definir os próximos passos da carreira.

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