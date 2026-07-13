Palmeiras mira recuperar investimento após Micael se destacar em empréstimo Defensor está cedido ao Inter Miami, da MLS, até o fim da temporada

Micael segue cedido por empréstimo pelo Palmeiras ao Inter Miami até o fim da temporada. Assim como no início do ano, o zagueiro permanece fora dos planos da comissão técnica, que recentemente ganhou a adição de Barboza para o setor. No acordo de cessão, existe uma cláusula de compra por parte do clube norte-americano.

De acordo com apuração do Lance!, o valor fixado entre as partes é levemente superior ao investido pelo Verdão na contratação de Micael. Em fevereiro de 2025, a diretoria alviverde desembolsou US$ 5 milhões, pouco menos de R$ 30 milhões, para tirá-lo do Houston Dynamo, da MLS. O Palmeiras detém 80% dos direitos econômicos do atleta.

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O Inter Miami, equipe de Lionel Messi, já demonstrou interesse em manter o zagueiro no elenco anteriormente. Micael é titular e soma 16 partidas das 17 disputadas pelo clube em 2026, com um gol marcado. Em todas elas, atuou durante os 90 minutos.

Até o momento, no entanto, o Palmeiras não recebeu nenhuma oferta oficial, apesar do interesse em negociar Micael em definitivo. No momento, Abel Ferreira possui os seguintes nomes para a zaga: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Barboza, Benedetti e Koné.

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Micael com a camisa do Palmeiras na semifinal do Paulista contra o São Paulo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Micael pelo Palmeiras

O Palmeiras acertou a contratação de Micael com o intuito de suprir uma carência no elenco: a ausência de um defensor canhoto, além de oferecer uma alternativa à dupla titular formada pelo capitão Gustavo Gómez e Murilo.

Micael recebeu oportunidades no início da temporada, mas perdeu espaço no elenco de Abel Ferreira com o decorrer do ano. Nos meses finais, inclusive, passou a ser o "último da fila", atrás até do jovem Benedetti, formado nas categorias de base.

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O jogador sequer se apresentou neste início de temporada e optou por retornar à MLS, campeonato ao qual já estava adaptado, para voltar a ter minutos em campo.

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