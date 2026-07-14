Palmeiras pode avançar em meta de vendas com valorização de zagueiro
Clube paulista prevê arrecadar R$ 400 milhões com negociações em 2026; montante equivale a um terço da receita prevista no orçamento
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O Palmeiras estipulou para a atual temporada a entrada de cerca de R$ 400 milhões com vendas no orçamento aprovado pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF). O montante equivale a um terço da receita total de R$ 1,2 bilhão prevista pelo clube para 2026.
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A diretoria alviverde não se sente pressionada a atingir a meta e, neste momento, prioriza o desempenho esportivo em detrimento do retorno financeiro, segundo apuração da reportagem do Lance! em contato com a cúpula de futebol. Por isso, não pretende negociar seus principais ativos, apesar da valorização desses jogadores no mercado.
Entre os planos da diretoria está a venda, em definitivo, de jogadores menos utilizados do elenco, além de atletas formados nas categorias de base e emprestados, caso do zagueiro Micael. O defensor foi cedido ao Inter Miami no início do ano, com opção de compra previamente estipulada.
Nos últimos meses, a equipe de Lionel Messi demonstrou interesse em permanecer com Micael, embora ainda não tenha formalizado a intenção. Os valores, apesar de não terem sido divulgados publicamente, são levemente superiores aos investidos pelo Palmeiras para contratar o zagueiro junto ao Houston Dynamo, seu antigo clube.
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Palmeiras cumpre parte da meta ainda no início de 2026
Ainda nos primeiros meses da temporada, o Palmeiras efetuou quatro movimentações que renderam recursos aos cofres do clube, algumas de forma direta, como as vendas de Facundo Torres e Aníbal Moreno, e outras de maneira indireta, como nos casos de Jhon Jhon e Breno Lopes.
Facundo foi negociado com o Austin FC, dos Estados Unidos, por R$ 50 milhões, valor inferior ao investido em sua contratação. Já Aníbal foi vendido ao River Plate por R$ 39 milhões. Ao todo, as movimentações renderam cerca de R$ 120 milhões ao clube, pouco menos de um terço da meta estipulada para a temporada.
Como o Palmeiras planeja a arrecadação para a atual temporada
- 32% - venda de jogadores
- 24% - patrocinadores e licenciamento
- 15% - direitos de transmissão
- 7% - Plano de sócio-torcedor
- 6% - arrecadação social
- 6% - estádio
- 5% - ingressos
- 5% - Premiações
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