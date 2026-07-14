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Palmeiras pode avançar em meta de vendas com valorização de zagueiro

Clube paulista prevê arrecadar R$ 400 milhões com negociações em 2026; montante equivale a um terço da receita prevista no orçamento

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
14/07/2026 08:42
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Leila Pereira não aprovou saída de Filipe Luís no Flamengo (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)
Leila Pereira, presidente do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/Agif/Gazeta Press)

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O Palmeiras estipulou para a atual temporada a entrada de cerca de R$ 400 milhões com vendas no orçamento aprovado pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF). O montante equivale a um terço da receita total de R$ 1,2 bilhão prevista pelo clube para 2026.

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    A diretoria alviverde não se sente pressionada a atingir a meta e, neste momento, prioriza o desempenho esportivo em detrimento do retorno financeiro, segundo apuração da reportagem do Lance! em contato com a cúpula de futebol. Por isso, não pretende negociar seus principais ativos, apesar da valorização desses jogadores no mercado.

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    Entre os planos da diretoria está a venda, em definitivo, de jogadores menos utilizados do elenco, além de atletas formados nas categorias de base e emprestados, caso do zagueiro Micael. O defensor foi cedido ao Inter Miami no início do ano, com opção de compra previamente estipulada.

    Nos últimos meses, a equipe de Lionel Messi demonstrou interesse em permanecer com Micael, embora ainda não tenha formalizado a intenção. Os valores, apesar de não terem sido divulgados publicamente, são levemente superiores aos investidos pelo Palmeiras para contratar o zagueiro junto ao Houston Dynamo, seu antigo clube.

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    Micael, emprestado ao Inter Miami, dos Estados Unidos, durante partida pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

    Palmeiras cumpre parte da meta ainda no início de 2026

    Ainda nos primeiros meses da temporada, o Palmeiras efetuou quatro movimentações que renderam recursos aos cofres do clube, algumas de forma direta, como as vendas de Facundo Torres e Aníbal Moreno, e outras de maneira indireta, como nos casos de Jhon Jhon e Breno Lopes.

    Facundo foi negociado com o Austin FC, dos Estados Unidos, por R$ 50 milhões, valor inferior ao investido em sua contratação. Já Aníbal foi vendido ao River Plate por R$ 39 milhões. Ao todo, as movimentações renderam cerca de R$ 120 milhões ao clube, pouco menos de um terço da meta estipulada para a temporada.

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    Como o Palmeiras planeja a arrecadação para a atual temporada

    • 32% - venda de jogadores
    • 24% - patrocinadores e licenciamento
    • 15% - direitos de transmissão
    • 7% - Plano de sócio-torcedor
    • 6% - arrecadação social
    • 6% - estádio
    • 5% - ingressos
    • 5% - Premiações

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