Palmeiras pode avançar em meta de vendas com valorização de zagueiro Clube paulista prevê arrecadar R$ 400 milhões com negociações em 2026; montante equivale a um terço da receita prevista no orçamento

Carregando conteúdo exclusivo...

O Palmeiras estipulou para a atual temporada a entrada de cerca de R$ 400 milhões com vendas no orçamento aprovado pelo Conselho de Orientação Fiscal (COF). O montante equivale a um terço da receita total de R$ 1,2 bilhão prevista pelo clube para 2026.

+ Palmeiras mira recuperar investimento após Micael se destacar em empréstimo

A diretoria alviverde não se sente pressionada a atingir a meta e, neste momento, prioriza o desempenho esportivo em detrimento do retorno financeiro, segundo apuração da reportagem do Lance! em contato com a cúpula de futebol. Por isso, não pretende negociar seus principais ativos, apesar da valorização desses jogadores no mercado.

continua após a publicidade

Entre os planos da diretoria está a venda, em definitivo, de jogadores menos utilizados do elenco, além de atletas formados nas categorias de base e emprestados, caso do zagueiro Micael. O defensor foi cedido ao Inter Miami no início do ano, com opção de compra previamente estipulada.

Nos últimos meses, a equipe de Lionel Messi demonstrou interesse em permanecer com Micael, embora ainda não tenha formalizado a intenção. Os valores, apesar de não terem sido divulgados publicamente, são levemente superiores aos investidos pelo Palmeiras para contratar o zagueiro junto ao Houston Dynamo, seu antigo clube.

continua após a publicidade

Micael, emprestado ao Inter Miami, dos Estados Unidos, durante partida pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras cumpre parte da meta ainda no início de 2026

Ainda nos primeiros meses da temporada, o Palmeiras efetuou quatro movimentações que renderam recursos aos cofres do clube, algumas de forma direta, como as vendas de Facundo Torres e Aníbal Moreno, e outras de maneira indireta, como nos casos de Jhon Jhon e Breno Lopes.

Facundo foi negociado com o Austin FC, dos Estados Unidos, por R$ 50 milhões, valor inferior ao investido em sua contratação. Já Aníbal foi vendido ao River Plate por R$ 39 milhões. Ao todo, as movimentações renderam cerca de R$ 120 milhões ao clube, pouco menos de um terço da meta estipulada para a temporada.

continua após a publicidade

Como o Palmeiras planeja a arrecadação para a atual temporada

32% - venda de jogadores

24% - patrocinadores e licenciamento

15% - direitos de transmissão

7% - Plano de sócio-torcedor

6% - arrecadação social

6% - estádio

5% - ingressos

5% - Premiações

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.