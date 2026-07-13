Palmeiras reforça elenco em intertemporada com retorno de trio paraguaio Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa treinaram com o restante do elenco alviverde nesta segunda-feira (13)

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (13) após um dia de folga e deu sequência a intertemporada realizada na Academia de Futebol. O trio formado por Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa retornou da disputa da Copa do Mundo com a eliminação do Paraguai para a Alemanha nas oitavas de final.

Os jogadores do Palmeiras realizaram ativação muscular na área interna e, posteriormente, foram a campo para trabalhos de construção de jogadas, movimentações específicas e finalizações. Por fim, participaram de uma dinâmica de 11 contra 11 em dimensões reduzidas.

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Em fase final de recuperação física após passar por cirurgia no tornozelo, Vitor Roque treinou em tempo integral e deve estar à disposição para a partida contra o Coritiba, no dia 22 de julho, que marcará o retorno do Palmeiras aos gramados.

Jhon Arias, por sua vez, terá mais dois dias de folga, assim como os demais atletas do Palmeiras convocados para o Mundial, e se reapresentará no CT na quarta-feira. Já Flaco López segue com a Argentina e ainda tem pela frente dois jogos na competição, independentemente do resultado diante da Inglaterra, pela semifinal.

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Com o iminente retorno de Vitor Roque às condições físicas ideais, o Palmeiras possui apenas um jogador sob os cuidados do departamento médico: Jefté. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no joelho antes da pausa para a Copa e desfalcará o clube até o fim da temporada. Piquerez e o jovem Arthur são as alternativas da comissão técnica para o setor.

Ramón Sosa, atacante do Palmeiras, retornou aos treinamentos após defender o Paraguai na Copa do Mundo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras volta aos gramados

O Palmeiras retorna aos gramados em pouco mais de uma semana. No dia 22 de julho, a equipe comandada por Abel Ferreira visita o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Alviverde soma 41 pontos e lidera a competição, com sete de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado. Fluminense, com 31 pontos, e Athletico, com 30, completam o G4.

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