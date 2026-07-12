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Flaco López avança com Argentina na Copa e deve desfalcar o Palmeiras no Brasileirão

Artilheiro alviverde deu assistência na vitória sobre a Suíça pelas quartas de final do Mundial

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
12/07/2026 20:59
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Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez sobre a Suíça na Copa do Mundo
Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez (Foto: Odd Andersen/AFP)

Flaco López é o último dos sete convocados do Palmeiras que ainda disputa a Copa do Mundo. Com a vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, os atuais campeões mundiais garantiram vaga na semifinal. A próxima partida, contra a Inglaterra, será disputada apenas no dia 16 de julho, seis dias antes do retorno alviverde aos gramados.

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    Assim como os demais companheiros que defenderam suas seleções na Copa, Flaco López ganhará um período de descanso, seja após a decisão, no dia 19, ou na disputa de terceiro e quarto lugar, um dia antes. Com isso, deve desfalcar o Palmeiras no duelo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

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    A equipe comandada por Abel Ferreira soma 41 pontos e lidera o Brasileirão, com sete de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

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    • Flaco López começou novamente no banco de reservas no duelo contra a Suíça e foi acionado por Lionel Scaloni apenas no segundo tempo da prorrogação. Naquele momento, o placar estava empatado por 1 a 1, com a equipe argentina em vantagem numérica após a expulsão de Embolo.

    Em poucos minutos em campo, o atacante deu assistência para Julián Álvarez finalizar de fora da área e recolocar a Argentina em vantagem. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez marcou o terceiro gol e deu números finais ao jogo.

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    Calendário do Palmeiras após a Copa

    • 22/07 - Coritiba x Palmeiras - Brasileirão
    • 26/07 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão
    • 29/07 - Vitória x Palmeiras - Brasileirão
    • 02/08 - Palmeiras x Fortaleza - Copa do Brasil
    • 05/08 - Fortaleza x Palmeiras - Copa do Brasil

    Convocados do Palmeiras para a Copa

    1. Argentina: Flaco López
    2. Colômbia: Jhon Arias
    3. Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
    4. Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez
    Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores
    Flaco López, atacante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF / Folhapress)

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