Flaco López avança com Argentina na Copa e deve desfalcar o Palmeiras no Brasileirão
Artilheiro alviverde deu assistência na vitória sobre a Suíça pelas quartas de final do Mundial
Flaco López é o último dos sete convocados do Palmeiras que ainda disputa a Copa do Mundo. Com a vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, os atuais campeões mundiais garantiram vaga na semifinal. A próxima partida, contra a Inglaterra, será disputada apenas no dia 16 de julho, seis dias antes do retorno alviverde aos gramados.
+ Flaco López repete protagonismo do Palmeiras e decide pela Argentina na Copa
Assim como os demais companheiros que defenderam suas seleções na Copa, Flaco López ganhará um período de descanso, seja após a decisão, no dia 19, ou na disputa de terceiro e quarto lugar, um dia antes. Com isso, deve desfalcar o Palmeiras no duelo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.
A equipe comandada por Abel Ferreira soma 41 pontos e lidera o Brasileirão, com sete de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.
Flaco participa da classificação da Argentina
Espanha: Rodri defende Yamal de críticas por desempenho 'abaixo do esperado'
Ex-craque do Brasileirão será o novo técnico do Uruguai após saída de Bielsa
Presidente da CBF fiscaliza treino e prega união na base da Seleção Brasileira
Flaco López começou novamente no banco de reservas no duelo contra a Suíça e foi acionado por Lionel Scaloni apenas no segundo tempo da prorrogação. Naquele momento, o placar estava empatado por 1 a 1, com a equipe argentina em vantagem numérica após a expulsão de Embolo.
Em poucos minutos em campo, o atacante deu assistência para Julián Álvarez finalizar de fora da área e recolocar a Argentina em vantagem. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez marcou o terceiro gol e deu números finais ao jogo.
Calendário do Palmeiras após a Copa
- 22/07 - Coritiba x Palmeiras - Brasileirão
- 26/07 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão
- 29/07 - Vitória x Palmeiras - Brasileirão
- 02/08 - Palmeiras x Fortaleza - Copa do Brasil
- 05/08 - Fortaleza x Palmeiras - Copa do Brasil
Convocados do Palmeiras para a Copa
- Argentina: Flaco López
- Colômbia: Jhon Arias
- Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa
- Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Palmeiras
Flaco López repete protagonismo do Palmeiras e decide pela Argentina na CopaHá 11 horas
Seleção Brasileira
Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com AncelottiHá 15 horas
Fora de Campo
Flaco López vira assunto após classificação da Argentina: 'Tem que ser dito'Há 19 horas
Futebol Feminino
Flamengo e Palmeiras decidem a Brasil Ladies Cup neste domingo; veja onde assistirHá 1 dia
Palmeiras
Palmeiras vence Juventus em jogo-treino com gol de Felipe AndersonHá 1 dia
Palmeiras
Vitor Roque avança em recuperação, e Palmeiras aguarda Copa para ter time completoHá 1 dia
Mais LANCE!