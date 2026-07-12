Flaco López avança com Argentina na Copa e deve desfalcar o Palmeiras no Brasileirão Artilheiro alviverde deu assistência na vitória sobre a Suíça pelas quartas de final do Mundial

Flaco López é o último dos sete convocados do Palmeiras que ainda disputa a Copa do Mundo. Com a vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, os atuais campeões mundiais garantiram vaga na semifinal. A próxima partida, contra a Inglaterra, será disputada apenas no dia 16 de julho, seis dias antes do retorno alviverde aos gramados.

+ Flaco López repete protagonismo do Palmeiras e decide pela Argentina na Copa

Assim como os demais companheiros que defenderam suas seleções na Copa, Flaco López ganhará um período de descanso, seja após a decisão, no dia 19, ou na disputa de terceiro e quarto lugar, um dia antes. Com isso, deve desfalcar o Palmeiras no duelo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

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A equipe comandada por Abel Ferreira soma 41 pontos e lidera o Brasileirão, com sete de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

Flaco participa da classificação da Argentina

Flaco López começou novamente no banco de reservas no duelo contra a Suíça e foi acionado por Lionel Scaloni apenas no segundo tempo da prorrogação. Naquele momento, o placar estava empatado por 1 a 1, com a equipe argentina em vantagem numérica após a expulsão de Embolo.

Em poucos minutos em campo, o atacante deu assistência para Julián Álvarez finalizar de fora da área e recolocar a Argentina em vantagem. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez marcou o terceiro gol e deu números finais ao jogo.

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Calendário do Palmeiras após a Copa

22/07 - Coritiba x Palmeiras - Brasileirão

26/07 - Palmeiras x Atlético-MG - Brasileirão

29/07 - Vitória x Palmeiras - Brasileirão

02/08 - Palmeiras x Fortaleza - Copa do Brasil

05/08 - Fortaleza x Palmeiras - Copa do Brasil

Convocados do Palmeiras para a Copa

Argentina: Flaco López Colômbia: Jhon Arias Paraguai: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa Uruguai: Piquerez e Emiliano Martínez

Flaco López, atacante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF / Folhapress)

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