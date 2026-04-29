Veja gol em Cerro Porteño x Palmeiras: Verdão fura a retranca e larga na frente

O Palmeiras viaja ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No primeiro tempo, mesmo com um time adversário muito bem postado na defesa, Arias foi melhor, marcou e colocou o Verdão na frente.

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Abel modifica escalação do Palmeiras para jogo com o Cerro Porteño pela Libertadores

Veja o gol do Palmeiras:

Palmeiras chega como favorito para o jogo (Foto: Reprodução/Jhon Arias)

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O Palmeiras é o líder de seu grupo na competição e, com uma vitória no Paraguai, poderia confirmar o favoritismo e respirar com mais tranquilidade, quase se garantindo na fase de mata-mata. Até agora, os comandados de Abel Ferreira venceram um jogo e empataram o outro.

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Desfalques do Verdão

Texto de Vitor Palhares

Paulinho, em processo de recondicionamento físico, Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, e Vitor Roque, com lesão no tornozelo esquerdo, são os desfalques do Palmeiras nesta noite.

A equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo F da Libertadores, com quatro pontos conquistados em duas rodadas, um à frente de Sporting Cristal e do próprio Cerro Porteño, adversário desta quarta-feira.

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Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Felipe Anderson, Khellven, Mauricio, Lucas Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Benedetti, Larson e Luis Pacheco.

Calendário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores