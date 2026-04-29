Veja gol em Cerro Porteño x Palmeiras: Verdão fura a retranca e larga na frente
Verdão marca com Arias e vai se isolando na liderança
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras viaja ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No primeiro tempo, mesmo com um time adversário muito bem postado na defesa, Arias foi melhor, marcou e colocou o Verdão na frente.
Protagonista do Palmeiras, Tainá Maranhão desperta interesse internacional
Futebol Feminino
Jornalista analisa Cerro Porteño x Palmeiras: ‘Muito importante’
Fora de Campo
Palmeiras encara velho conhecido e busca evitar riscos na Libertadores
Palmeiras
Abel modifica escalação do Palmeiras para jogo com o Cerro Porteño pela Libertadores
Veja o gol do Palmeiras:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O Palmeiras é o líder de seu grupo na competição e, com uma vitória no Paraguai, poderia confirmar o favoritismo e respirar com mais tranquilidade, quase se garantindo na fase de mata-mata. Até agora, os comandados de Abel Ferreira venceram um jogo e empataram o outro.
Desfalques do Verdão
Texto de Vitor Palhares
Paulinho, em processo de recondicionamento físico, Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, e Vitor Roque, com lesão no tornozelo esquerdo, são os desfalques do Palmeiras nesta noite.
A equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo F da Libertadores, com quatro pontos conquistados em duas rodadas, um à frente de Sporting Cristal e do próprio Cerro Porteño, adversário desta quarta-feira.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Felipe Anderson, Khellven, Mauricio, Lucas Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Benedetti, Larson e Luis Pacheco.
Calendário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores
- 29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras
- 05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras
- 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño
- 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla
- Matéria
- Mais Notícias