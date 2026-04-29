Abel modifica escalação do Palmeiras para jogo com o Cerro Porteño pela Libertadores
Murilo retorna ao time titular após cumprir suspensão na vitória sobre o RB Bragantino
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras divulgou a escalação para o duelo contra o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Ainda suspenso no Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira comandará a equipe à beira do gramado, em Assunção.
Giay segue na lateral direita, enquanto o jovem Arthur, cria das categorias de base, está mantido na esquerda. Murilo e Gustavo Gómez completam o sistema defensivo.
O meio de campo do Palmeiras será formado por Marlon Freitas, como primeiro volante, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias. No ataque, Ramón Sosa ocupa a vaga do lesionado Vitor Roque e forma dupla com Flaco López, artilheiro da equipe na temporada.
Paulinho, em processo de recondicionamento físico, Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, e Vitor Roque, com lesão no tornozelo esquerdo, são os desfalques do Palmeiras nesta noite.
A equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo F da Libertadores, com quatro pontos conquistados em duas rodadas, um à frente de Sporting Cristal e do próprio Cerro Porteño, adversário desta quarta-feira.
Escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.
Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Felipe Anderson, Khellven, Mauricio, Lucas Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Benedetti, Larson e Luis Pacheco.
Calendário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores
- 29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras
- 05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras
- 20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño
- 28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
💸 Aposte no Palmeiras para vencer os dois tempos @1.95
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias