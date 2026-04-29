O Palmeiras divulgou a escalação para o duelo contra o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Ainda suspenso no Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira comandará a equipe à beira do gramado, em Assunção.

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Giay segue na lateral direita, enquanto o jovem Arthur, cria das categorias de base, está mantido na esquerda. Murilo e Gustavo Gómez completam o sistema defensivo.

O meio de campo do Palmeiras será formado por Marlon Freitas, como primeiro volante, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias. No ataque, Ramón Sosa ocupa a vaga do lesionado Vitor Roque e forma dupla com Flaco López, artilheiro da equipe na temporada.

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Paulinho, em processo de recondicionamento físico, Piquerez, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, e Vitor Roque, com lesão no tornozelo esquerdo, são os desfalques do Palmeiras nesta noite.

A equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo F da Libertadores, com quatro pontos conquistados em duas rodadas, um à frente de Sporting Cristal e do próprio Cerro Porteño, adversário desta quarta-feira.

Carlos Miguel segue como titular na escalação do Palmeiras para a partida contra o Cerro Porteño, pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Eduardo Carmim / Photo Premium / Folhapress)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Jefté, Felipe Anderson, Khellven, Mauricio, Lucas Evangelista, Luighi, Emi Martínez, Benedetti, Larson e Luis Pacheco.

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Calendário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores

29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla

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