Palmeiras encara velho conhecido e busca evitar riscos na Libertadores

O Palmeiras volta a encarar o Cerro Porteño na Copa Libertadores. Na última edição, foram duas vitórias, que ajudaram a equipe de Abel Ferreira a garantir 100% de aproveitamento na fase de grupos da principal competição de clubes da América do Sul.

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O jogo desta quarta-feira, por sua vez, pode trazer cenários distintos para a sequência do torneio. Uma vitória fora de casa praticamente assegura a classificação do Palmeiras ao mata-mata. Já uma derrota, além de deixar a chave mais equilibrada, pode tirar o Alviverde da zona de classificação.

Para o confronto, o Palmeiras terá Abel Ferreira à beira do gramado, além do retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão automática na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino. O restante da escalação será semelhante à adotada pela comissão técnica nos últimos compromissos.

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Paulinho, em recondicionamento físico, e Piquerez e Vitor Roque, lesionados, são desfalques do Palmeiras para enfrentar o Cerro Porteño. Atualmente, o Alviverde soma quatro pontos e lidera o Grupo F, com apenas um de vantagem sobre Sporting Cristal e Cerro Porteño, seu próximo adversário.

Partida entre Palmeiras e Cerro Porteño pela fase de grupos da Libertadores 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

Calendário do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores

29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla

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