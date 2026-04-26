Carlos Miguel lamenta ausência de 'pai' Abel e celebra fase do Palmeiras na temporada

O Palmeiras segue forte nas três competições que disputa em 2026: o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. O Verdão venceu o RB Bragantino na noite deste domingo (26), por 1 a 0, fora de casa, e mantém uma boa distância na ponta da tabela do Nacional. O goleiro Carlos Miguel foi um dos responsáveis pelos três pontos garantidos em Bragança Paulista ao fazer pelo menos duas grandes defesas.

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- O que eu tenho a dizer é agradecer a todos pelo empenho, trabalho, o que eles correram hoje foi um espetáculo, para não xingar. Eu trabalho todo dia para ajudar, me dedico ao máximo com humildade, pés no chão, a gente trabalha, o Marcelo, o Aranha, junto com o Rogério e o Thales. Para nós é muito importante - afirmou o goleiro Carlos Miguel.

O técnico Abel Ferreira segue como baixa no Brasileirão, já que cumpre suspensão imposta pelo STJD e não pode ficar no banco de reservas. O auxiliar João Martins tem suprido a ausência do comandante, que segundo o goleiro tem feito falta. Carlos Miguel, inclusive, disse que o português é como um pai.

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- A gente é como uma família. Para mim (Abel) é meu pai, o que ele falar eu vou obedecer. A gente corre por ele porque sabemos o que ele está passando agora, queria estar com a gente. É batalhar e correr por ele. Dedico essa vitória a todos os goleiros, que hoje é dia do goleiro, a todos que sofrem para estar nessa posição, dedico a todos eles - finalizou o jogador.

O Palmeiras chegou a 32 pontos e se mantém na liderança isolada da competição, podendo abrir até nove pontos de vantagem ao final desta rodada, dependendo dos resultados dos jogos de Fluminense e Flamengo. O Verdão volta a entrar em campo na quarta-feira (29), quando enfrentará o Cerro Porteño, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

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