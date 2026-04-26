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Presença de campeão da Champions em Bragantino x Palmeiras viraliza: 'Nunca mais'

Equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/04/2026
19:35
Bragantino x Palmeiras pela 13ª rodada do Brasileirão (Foto: Vitor Vidal/Agencia F8/Folhapress)
imagem cameraBragantino x Palmeiras pela 13ª rodada do Brasileirão (Foto: Vitor Vidal/Agencia F8/Folhapress)
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O ex-técnico Jürgen Klopp está presente no Estádio Cicero De Souza Marques para acompanhar a partida entre Red Bull Bragantino e Palmeiras. As equipes se enfrentam neste domingo (26), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A presença do alemão viralizou nas redes sociais.

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Klopp atualmente ocupa o cargo de Chefe global de futebol da Red Bull. A presença do alemão na partida faz parte de um cronograma de visita ao clube de Bragança Paulista, que faz parte do grupo o qual comanda.

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Durante a transmissão de Bragantino x Palmeiras, o ex-técnico ganhou destaque. Diante do cenário, torcedores repercutiram a presença do campeão da Champions League na partida.

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Veja abaixo:

Jürgen Klopp deixou o Liverpool ao final da última temporada (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Jürgen Klopp deixou o Liverpool ao final da temporada 2023/24 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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