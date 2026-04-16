O lateral-esquerdo Arthur entrou no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, que teve vitória do Verdão por 2 a 1, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador, que havia conquistado a vaga de titular quando Piquerez e Jefté se lesionaram, agora tem iniciado as partidas do Verdão no banco de reservas.

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Após a partida do torneio continental, Arthur falou que não tem nenhum problema físico ou lesão e que foi apenas uma opção do técnico Abel Ferreira colocá-lo no decorrer da partida. O lateral-direito Khellven foi improvisado no setor.

- Estava no banco de reservas analisando o que eu poderia ajudar para quando entrasse na partida. Ali de fora eu já fico bem focado no jogo, analisando o adversário e a movimentação que eu posso fazer. Acho que quando entrei foi da melhor forma, sofri pênalti, acho que está sendo bom para mim - disse Arthur.

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- Não tive lesão. Foi uma decisão do Abel mesmo, não tenho nenhum problema com isso. Ele sabe mexer no time certinho, entende o momento, estou no profissional nesse começo de ano e não tenho problema nenhum com isso.

Em relação ao pênalti sofrido na partida, o jovem lateral garante que foi marcado corretamente. Na cobrança, Flaco López marcou e colocou o Palmeiras novamente à frente do placar.

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- Na hora que eu trouxe a bola para dentro, ia tocar para trás, para o Murilo, mas fui tocar e o adversário trançou meu pé e eu não tive nem onde pisar. Na hora eu caí, mas não foi cavado. Na hora do contato eu ia colocar o pé no chão e não tinha onde colocar. Foi pênalti.

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