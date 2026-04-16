O meio-campista Andreas Pereira vem jogando o fino da bola no Palmeiras. Prova disso são os dois gols e as oito assistências distribuídas pelo do camisa 8 nesta temporada. Com o bom momento no clube, o jogador também vive expectativa por uma convocação de Ancelotti na lista final da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Jogadores do Palmeiras analisam vitória na Libertadores: 'Peguei a responsabilidade'

Após a vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (16), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, Andreas falou sobre a liderança do Verdão no Brasileirão e no torneio continental, além de já ter conquistado o título do Paulistão em 2026.

- Uma expectativa que sempre fica na minha cabeça, tento fazer o meu melhor aqui no Palmeiras. Estamos em primeiro no Campeonato Brasileiro, em primeiro no grupo da Libertadores, fomos campeões paulistas. As coisas estão correndo bem, meus números estão muito bons também... Então espero contribuir o máximo possível com o Palmeiras e tentar colocar uma pulguinha atrás da orelha do Mister Ancelotti - disse Andreas Pereira.

continua após a publicidade

Andreas também acredita que vive um de seus melhores momentos na carreira. E lembra que o "conjunto" Palmeiras é essencial para que consiga desempenhar seu melhor futebol.

- Com certeza estou vivendo um bom momento na minha carreira. Isso acho que faz parte de muito trabalho que venho fazendo nos últimos anos. O Palmeiras tem todas as coisas, fez todos os ajustes pra mim, a comissão técnica, jogadores, facilitam muito o trabalho dentro de campo. Acho que é por isso que tem os frutos em campo, mas é muito difícil manter no topo da montanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Agora, novamente o Verdão volta suas forças para a disputa do Brasileirão. No domingo (19) vai receber o Athletico-PR, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da competição nacional.