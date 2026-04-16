O Palmeiras derrotou o Sporting Cristal por 2 a 1 em sua primeira partida como mandante na Copa Libertadores. Murilo e Flaco López marcaram para o Alviverde na noite desta quinta-feira (16), no Allianz Parque, enquanto Juan González descontou com um golaço de voleio, de fora da área.

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O zagueiro foi responsável pelo gol de número 500 do Palmeiras na história da principal competição de clubes do futebol sul-americano. Foram necessárias mais de 20 finalizações até que Flaco López, em cobrança de pênalti, recolocasse o Verdão em vantagem. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chega aos quatro pontos e assume a liderança do Grupo F. O Sporting Cristal, com três, aparece na segunda colocação.

Como foi o jogo?

O Palmeiras fez valer o mando de campo e dominou os minutos iniciais do confronto. Com controle da posse de bola, encurralou o Sporting Cristal em seu campo de defesa, que pouco conseguiu responder. Allan, Arias e Ramón Sosa foram os responsáveis pelas principais chances de perigo, sobretudo pelos lados do campo.

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Foram 17 finalizações, incluindo a cabeçada de Murilo, aos 26 minutos, para abrir o marcador. Mesmo em vantagem, a equipe liderada por Abel Ferreira não abdicou de atacar. Em uma das raras escapadas do adversário, Juan Gonzáles acertou um lindo voleio de fora da área para empatar.

Marlon Freitas e Murilo arriscaram chutes de longe já nos acréscimos da primeira etapa e levaram perigo ao gol defendido por Diego Enríquez. O marcador, no entanto, permaneceu inalterado até o apito final do árbitro Piero Maza.

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O Palmeiras voltou para os 45 minutos finais com ainda mais controle das ações e acumulou chances até retomar a vantagem. Em bela jogada coletiva, Flaco López balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Na sequência, o mesmo VAR recomendou a revisão de uma possível penalidade em Arthur, acionado por Abel Ferreira para entrar na vaga de Giay. Piero Maza marcou o pênalti, e Flaco López venceu o goleiro Enríquez.

Já no apagar das luzes, Carlos Miguel apareceu como herói. O goleiro defendeu uma cabeçada à queima-roupa de Mateo Rodríguez e evitou o empate no Allianz Parque. A pressão peruana foi intensa nos acréscimos, mas sem alterações no placar.

Elenco do Palmeiras para partida contra o Sporting Cristal, pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (19), quando recebe o Athletic-PR, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Sporting Cristal encara o UTC Cajamarca, às 13h, pelo Apertura.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 1 SPORTING CRISTAL

LIBERTADORES - 2ª RODADA - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 19 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Murilo e Flaco López (PAL); Juan González (SPO)

🟨 Cartões amarelos: Santiago González, Enríquez e Vizeu (SPO)

🟥 Cartões vermelhos: -

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay (Arthur), Gustavo Gómez, Murilo e Khellven, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias (Felipe Anderson) e Allan (Lucas Evangelista); Ramón Sosa (Luighi) e Flaco López.

SPORTING CRISTAL (Técnico: Zé Recardo)

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Lutiger e Cristiano; Yotún, Gustavo Cazonatti (Rodríguez) e Juan González (Cuenca); Írven Ávila (Vizeu), Maxloren Castro (Santiago) e Iberico.

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