Jogadores do Palmeiras analisam vitória na Libertadores: 'Peguei a responsabilidade'

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal na noite desta quinta-feira (16), por 2 a 0, em sua estreia em casa pela Libertadores. Esta foi a primeira vitória do time de Abel Ferreira no torneio continental, já que havia empato na estreia. Autor do segundo gol da partida, o atacante Flaco López afirmou que chamou a responsabilidade para si no momento em que o Verdão sofreu o pênalti, já no final da partida.

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- Já fazia três jogos que não conseguia ajudar o time com gols. Peguei a responsabilidade do pênalti e fiz o gol. Todo mundo ajuda na nossa caminhada. Feliz com a vitória em um jogo muito difícil. Eu ajustei ao máximo e deu certo, fui feliz. O importante é fazer (gol), do jeito que for... São três pontos importantes na nossa caminhada, temos que seguir lutando - afirmou Flaco López.

Autor do primeiro gol do jogo, o zagueiro Murilo falou da importância da jogada aérea e agradeceu o meia-atacante Allan pelo cruzamento na medida e que resultou em bola na rede do beque, abrindo o placar no Allianz Parque.

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- A gente treina bastante (a jogada aérea), sabemos da importância que é. Ajuda o time demais. Só agradecer ao cruzamento do Allan e por fazer mais um gol com a camisa que eu amo. Eles dependeram de bloco baixo, a gente tem que ter paciência, Libertadores são jogos difíceis, mas conseguimos a vitória em casa - afirmou Murilo.

Por fim, o meio-campista Andreas Pereira analisou o primeiro e o segundo tempo de forma separada. Para o camisa 8, o Palmeiras poderia ter sido mais eficiente no primeiro tempo, já que criou muitas oportunidades.

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- A gente controlou a maior parte do jogo. No primeiro tempo, criamos muitas chances, ficamos com a bola no campo deles. Fizemos o gol, mas logo sofremos o empate. Eles têm qualidade, mérito deles, acertaram um chute de longe. No segundo tempo tivemos espaço, em casa tentamos resolver o jogo o mais rápido possível, mas hoje não deu. Foi no sofrimento, mas o importante são os três pontos - disse Andreas Pereira.

Agora, novamente o Verdão volta suas forças para a disputa do Brasileirão. No domingo (19) vai receber o Athletico-PR, no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da competição nacional.