Andreas Pereira explica jogada que deu origem ao gol do Palmeiras: 'Treinamos na semana'

Engana-se quem pensa que o gol da vitória do líder Palmeiras sobre o RB Bragantino por 1 a 0, neste domingo (26), fora de casa, foi na base da "sorte" na ligação direita. Segundo o meio-campista Andreas Pereira, o lance que originou foi bem ensaiado durante a semana para que o resultado fosse conquistado no Brasileirão.

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- Foi uma jogada construída, a gente treinou isso durante a semana. Ligação direta ou não, a gente quer vencer, importante é a bola na rede, é o gol, é para isso que a gente treina e fico feliz de ter me saído bem durante o jogo. O importante são os três pontos - disse o camisa 8, após a partida em Bragança Paulista.

O placar magro não incomodou o titular de Abel Ferreira. Para Andreas Pereira, vencer por qualquer resultado não faz diferença no Brasileirão, já que a pontuação será a mesma em caso de vitória.

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- O mais importante é vencer jogos. Ganhar de 5 a 0 ou 1 a 0, os três pontos são iguais. Essa é a sensação que sempre queremos ter depois dos jogos, vencer. Se não der para dar show... não é sempre que será dessa forma - continuou.

Andreas Pereira, no campo de defesa, encontrou a ligação direta em busca de Ramón Sosa, na ponta direita do ataque. O paraguaio dominou e conseguiu dar assistência para Flaco López estufar as redes aos 20 minutos do primeiro tempo.

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- Aqui (contra o RB Bragantino) é um lugar muito difícil de jogar, a gente respeita bastante o adversário. A gente se uniu, defendemos bastante, nem sempre será um jogo em que iremos dominar, mas o importante é vencer todos os jogos - completou o meio-campista.

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O Palmeiras chegou a 32 pontos e se mantém na liderança isolada da competição. Flamengo, com um jogo a menos, e Fluminense aparecem na sequência com 26. O Verdão volta a entrar em campo na quarta-feira (29), quando enfrentará o Cerro Porteño (PAR), fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

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Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

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