Abel volta a denotar calendário e aponta desgaste do Palmeiras na temporada

Abel Ferreira voltou a questionar a sequência de jogos do Palmeiras após o empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o treinador, a falta de descanso afeta diretamente o rendimento do elenco, que precisou encarar mais uma viagem pela principal competição de clubes do futebol sul-americano.

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+ Palmeiras empata com Cerro Porteño e perde a liderança do grupo na Libertadores; dê suas notas

O resultado faz com que o Alviverde perca a liderança do Grupo F, agora ocupada pelo Sporting Cristal após vitória sobre o Junior Barranquilla nesta rodada.

- Não, é o descanço (sobre o grande problema enfrentado pelo Palmeiras). O grande problema é não termos descanço. Esse é o grande problema da equipe - explicou o técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva.

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Na sequência, Abel Ferreira criticou a mudança realizada pelo Cerro Porteño nas dimensões do gramado do estádio. Antes do duelo entre as equipes, na noite da última quarta-feira, funcionários do clube paraguaio reduziram a largura do campo para 64 metros, alteração identificada por representantes do Palmeiras.

- Nunca vi em minha vida (uma equipe diminuir o tamanho lateral do campo). Primeira vez… tenho muitos anos de futebol. É a primeira vez que vi isso, mas tem que perguntar a Conmebol - completou.

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O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Santos no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Cerro Porteño (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Outras respotas de Abel Ferreira

O que faltou para o Palmeiras

- Faltou na minha opinião o gol. Tivemos oportunidades suficientes sem espaço, com marcações individuais, com muita dinâmica. Tivemos duas oportunidades muito grandes, poderíamos fazer o segundo para ganhar e não conseguimos.

Desafios na Libertadores

- É o quinto ou sexto ano com Libertadores e são sempre jogos difíceis. O Palmeiras parece que normalizou sempre a melhor campanha, jogos equilibrados, mas se olharmos para os números, o Palmeiras deveria ter ganho e não conseguiu. Há quem queira transformar o jogo em matemática, mas nunca será.

Sequência de Ramón Sosa

- Meu destino no Palmeiras é encontrar soluções para vendas de melhores jogadores, lesões, encontrar soluções. Lembram do Rony que era ponta e virou um dos melhores marcadores da história? Paulinho está fora, Roque está fora. Gosto de ter um jogador na frente com caracterísitcas de profundidade. ELe pode ajudar nesta psoição e decidimos puxar mais para dentro, tivemos uma conversa com ele, ele gosta de jogar mais solto e livre na frente.

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