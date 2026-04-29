O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (29), no estádio La Nueva Olla, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Jhon Arias, na primeira etapa, e Carlos Miguel, contra, já no segundo tempo, marcaram os gols do confronto. Com o resultado, o time brasileiro chegou aos cinco pontos, mas perdeu a liderança do Grupo F - o Sporting Cristal, do Peru, lidera a chave, com seis.

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Domínio do Palmeiras na primeira etapa

Mesmo atuando como visitante, o Palmeiras dominou o Cerro Porteño com ampla posse de bola e diversas chances criadas — a principal com Allan — e logo abriu o placar: o camisa 40 recebeu lançamento, driblou o defensor e tabelou com Marlon Freitas, que serviu Jhon Arias para marcar; já os mandantes pouco ameaçaram e não acertaram o gol defendido por Carlos Miguel no primeiro tempo.

Queda de rendimento e empate

O Palmeiras manteve o controle da posse de bola, mas viu o adversário crescer na partida. Sem o mesmo ímpeto ofensivo, permitiu ao Cerro Porteño ganhar confiança ao longo dos minutos. Na metade da segunda etapa, Carlos Miguel, contra, marcou o segundo gol do confronto, após a bola bater em suas costas depois de um chute de fora da área.

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Jhon Arias comemora gol do Palmeiras contra o Cerro Porteño, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Na metade da segunda etapa, Iturbe finalizou de fora da área. A bola desviou no zagueiro Murilo, acertou a trave e, na sequência, nas costas de Carlos Miguel, que marcou contra e permitiu ao Cerro Porteño empatar a partida em casa.

Deu aula 🏅

Jhon Arias foi o responsável por completar uma bela jogada coletiva e marcar o único gol do Palmeiras na partida, que segue invicto na Libertadores, apesar de dois empates fora de casa.

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Não vou ver isso sozinho 😱

Allan desperdiçou grande oportunidade. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Murilo subiu mais alto e desviou de cabeça; a bola bateu na defesa e sobrou livre na pequena área para a Cria da Academia, que acertou o travessão.

Ficou abaixo 📉

O rendimento do Palmeiras na segunda etapa foi determinante para o empate do rival. Mesmo com as alterações promovidas por Abel Ferreira, que fez cinco mudanças na equipe, a dinâmica alviverde não se alterou, e o time viu a vitória escapar.

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✅ FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO 1 X 1 PALMEIRAS

LIBERTADORES - 3ª RODADA - FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de abril, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: La Nueva Olla, em Assunção (PAR)

🥅 Gols: Jhon Arias (33'/1°T) e Carlos Miguel (26'/2°T - contra)

🟨 Cartões amarelos: Allan (PAL); Iturbe (CER)

CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan)

Martín Arias; Quintana, Velázquez e Matías Pérez; Rodrigo Gómez, Morel, Wilder (Klimowicz), Fabricio Domínguez e Chaparro; Jonatán Torres (Peralta) e Vegetti.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Felipe Anderson) e Jhon Arias; Ramón Sosa (Mauricio) e Flaco López.

🟨 ARBITRAGEM

🧑‍⚖️ Árbitro: Gustavo Tejera

🚩 Assistentes: Martín Soppi e Horacio Ferreiro

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