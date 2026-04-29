Arias critica empate e vê Palmeiras superior na Libertadores: 'Parece uma derrota'

Frustrado com o empate por 1 a 1, Jhon Arias deixou o gramado do estádio La Nueva Olla avaliando o Palmeiras como superior durante os 90 minutos de jogo contra o Cerro Porteño. Ainda na primeira etapa, o colombiano abriu o placar após bela jogada coletiva.

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+ Palmeiras empata com Cerro Porteño e perde a liderança do grupo na Libertadores; dê suas notas

Na segunda etapa, no entanto, a equipe de Abel Ferreira caiu de rendimento e, em um lance de infelicidade, viu Carlos Miguel desviar a bola com as costas para o próprio gol, dando números finais ao confronto.

- Resultado negativo para nós. Claramente viemos com a intenção de somar três pontos, de ganhar... durante grande parte do jogo acredito que dominamos. Tomamos um empate que parece uma derrota - iniciou Arias.

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- Não sei, creio que nos faltou liquidar o jogo mais cedo. O cerro se manteve no jogo, fazem o gol, e depois tem a defesa do goleiro no último lance da partida - completou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos cinco pontos, mas perdeu a liderança do Grupo F após a vitória do Sporting Cristal, agora com seis, sobre o lanterna Junior Barranquilla. O Alviverde terá ainda dois jogos como mandante na fase de grupos, além de um compromisso fora de casa, justamente contra o clube peruano.

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Jhon Arias durante empate entre Palmeiras e Cerro Porteño pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Santos no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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