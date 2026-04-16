Abel nega displicência do Palmeiras e agradece torcida: 'Não estava à espera'

Abel Ferreira deixou o Allianz Parque satisfeito com o resultado do Palmeiras, que venceu sua primeira partida na atual edição da Libertadores ao bater o Sporting Cristal por 2 a 1. O desempenho, no entanto, foi alvo de comentários do treinador, que criticou o fato de o time não ter resolvido o confronto ainda na primeira etapa.

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Foram necessárias mais de 20 finalizações para o Palmeiras voltar a ter vantagem no placar, já na metade do segundo tempo. Abel, no entanto, não viu a atuação do elenco como displicente, apesar da falta de capricho, sobretudo nos últimos passes.

- Essa palavra é demasiado agressiva para o que eu entendo. Não é displicência, mas capricho, perceber que não pode falhar. Nos últimos minutos estávamos dominando o jogo. São coisas que podem acontecer, às vezes por excesso de vontade. São jogos sempre abertos, tudo pode acontecer. O futebol é isso e não há muito o que dizermos. Conheço meus jogadores melhor do que ninguém. É uma equipe capaz de lidar com todos os momentos do jogo e ter a calma necessária para obter os três pontos - afirmou.

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Mesmo com a partida tendo início às 19h (de Brasília), em um dia de semana, o Allianz Parque ultrapassou a marca de 35 mil presentes. A força vinda das arquibancadas foi elogiada por Abel Ferreira, que voltou a ressaltar a importância da relação entre torcida e elenco.

- Agradecer aos nossos torcedores. Não estava à espera de ter uma casa tão boa. Precisamos, mais do que nunca, jogar juntos. Prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora de campo. Portanto precisamos dos nossos torcedores para ajudar os jogadores a lutar e serem dignos de vestir essa camisa - completou.

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Com o resultado, o Palmeiras chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo F, seguido pelo Sporting Cristal, com três. A equipe volta a campo no próximo domingo (19), quando recebe o Athletico, também no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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