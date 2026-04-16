Zé Ricardo vira assunto em vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal: 'Mister'

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Para a ocasião, o técnico Zé Ricardo, atual comandante da equipe peruana ganhou destaque mesmo após a derrota.

continua após a publicidade

➡️ Internautas se chocam com gol de Sporting Cristal, contra o Palmeiras: 'Uma loucura'

A vitória alviverde aconteceu de forma sofrida. Após um domínio inicial, que resultou no primeiro gol da partida, o Palmeiras tomou diversos sustos do time peruano, que chegou a empatar e flertar com uma virada.

Sem conseguir converter as chances criadas, o Sporting Cristal viu o Palmeiras reassumir a liderança do placar através de um pênalti. O atacante Flaco López foi o responsável por garantir a vitória do clube paulista, aos 80 minutos.

continua após a publicidade

Apesar da derrota, a equipe do técnico Zé Ricardo deixou uma boa impressão. Como resultado, torcedores reagiram ao desempenho do time e elogiaram o comandante brasileiro.

Veja abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos da Copa Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi Palmeiras x Sporting Cristal?

Texto por: Vitor Palhares

O Palmeiras fez valer o mando de campo e dominou os minutos iniciais do confronto. Com controle da posse de bola, encurralou o Sporting Cristal em seu campo de defesa, que pouco conseguiu responder. Allan, Arias e Ramón Sosa foram os responsáveis pelas principais chances de perigo, sobretudo pelos lados do campo.

Foram 17 finalizações, incluindo a cabeçada de Murilo, aos 26 minutos, para abrir o marcador. Mesmo em vantagem, a equipe liderada por Abel Ferreira não abdicou de atacar. Em uma das raras escapadas do adversário, Juan Gonzáles acertou um lindo voleio de fora da área para empatar.

Marlon Freitas e Murilo arriscaram chutes de longe já nos acréscimos da primeira etapa e levaram perigo ao gol defendido por Diego Enríquez. O marcador, no entanto, permaneceu inalterado até o apito final do árbitro Piero Maza.

O Palmeiras voltou para os 45 minutos finais com ainda mais controle das ações e acumulou chances até retomar a vantagem. Em bela jogada coletiva, Flaco López balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Na sequência, o mesmo VAR recomendou a revisão de uma possível penalidade em Arthur, acionado por Abel Ferreira para entrar na vaga de Giay. Piero Maza marcou o pênalti, e Flaco López venceu o goleiro Enríquez.

Já no apagar das luzes, Carlos Miguel apareceu como herói. O goleiro defendeu uma cabeçada à queima-roupa de Mateo Rodríguez e evitou o empate no Allianz Parque. A pressão peruana foi intensa nos acréscimos, mas sem alterações no placar.