Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026) Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

A quinta-feira (30) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para a rodada do Campeonato Brasileiro, os confrontos decisivos da Copa Sul-Americana e um duelo pela fase preliminar da Europa League. A agenda também conta com Campeonato Argentino e amistosos de clubes na pré-temporada europeia.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 30 de julho de 2026):

Europa League (playoffs)

14h – Midtjylland x Besiktas – Xsports

Copa Sul-Americana

19h – Grêmio x Bolívar – Paramount+

21h30 – O'Higgins x Boca Juniors – ESPN e Disney+

21h30 – Caracas x Independiente Santa Fe – Paramount+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Campeonato Argentino

19h – Talleres x Vélez Sarsfield – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro

19h30 – Corinthians x Athletico-PR – Record, CazéTV e Premiere

21h30 – Coritiba x Cruzeiro – Sportv e Premiere

Jogadores do Athletico-PR e Corinthians em ação no duelo (Foto: José Tramontin/Athletico)

➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️ Clique para assistir no Premiere

Amistosos de Clubes

20h30 – Leeds United x Sunderland – SportyNet (TV e YouTube)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.