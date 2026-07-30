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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/07/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 06:00
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Corinthians venceu por 2 a 0 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Yuri Alberto comemorando gol na Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A quinta-feira (30) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por cinco competições diferentes ao longo do dia. Os destaques ficam para a rodada do Campeonato Brasileiro, os confrontos decisivos da Copa Sul-Americana e um duelo pela fase preliminar da Europa League. A agenda também conta com Campeonato Argentino e amistosos de clubes na pré-temporada europeia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 30 de julho de 2026):

Europa League (playoffs)

14h – Midtjylland x Besiktas – Xsports

Copa Sul-Americana

19h – Grêmio x Bolívar – Paramount+
21h30 – O'Higgins x Boca Juniors – ESPN e Disney+
21h30 – Caracas x Independiente Santa Fe – Paramount+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Campeonato Argentino

19h – Talleres x Vélez Sarsfield – ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Brasileiro

19h30 – Corinthians x Athletico-PR – Record, CazéTV e Premiere
21h30 – Coritiba x Cruzeiro – Sportv e Premiere

Élan Ricardo Athletico Corinthians Copa do Brasil 2025
Jogadores do Athletico-PR e Corinthians em ação no duelo (Foto: José Tramontin/Athletico)

➡️ Clique para assistir no Sportv
➡️ Clique para assistir no Premiere

Amistosos de Clubes

20h30 – Leeds United x Sunderland – SportyNet (TV e YouTube)

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