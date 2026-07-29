Liverpool x Wrexham: onde assistir amistoso internacional
Equipes se enfrentam em Nova York
Liverpool e Wrexham se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 20h30 (de Brasília), no Yankee Stadium, em Nova York (EUA), em amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo pelo SportyNet (YouTube), LFCTV e pelo aplicativo oficial do Liverpool.
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O Liverpool faz seu segundo compromisso de preparação para a temporada 2026/27. Na estreia da pré-temporada, a equipe comandada por Andoni Iraola venceu o Sunderland por 4 a 2, em Nashville, e busca manter o bom desempenho antes do início das competições oficiais. Os Reds irão estrear na Premier League contra o Newcastle, no dia 23 de agosto.
O Wrexham, por sua vez, chega em estágio mais avançado de preparação. O clube galês, que ganhou projeção internacional após ser adquirido pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney em 2021 e pela série documental Welcome to Wrexham, disputará seu quarto amistoso de pré-temporada. Invicto até aqui, o time empatou com o Wisła Kraków e venceu Manchester United e Leeds United.
Tudo sobre o jogo entre Liverpool x Wrexham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Wrexham
Amistoso de pré-temporada
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 20h30 (de Brasília).
📍 Local: Yankee Stadium, em Nova York (EUA).
👁️ Onde assistir: SportyNet (YouTube), LFCTV e aplicativo oficial do Liverpool.
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