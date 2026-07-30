Ajax x Vojvodina: onde assistir ao jogo da Conference League As equipes se enfrentam pela Conference League

Ajax e Vojvodina se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 15h30 (de Brasília), na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Uefa Conference League. A partida terá transmissão ao vivo do UOL Play e do canal do UOL Esporte no YouTube.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam as equipes para o jogo?

O Ajax entra em campo com ampla vantagem após vencer o confronto de ida por 4 a 1, na Sérvia. Com o resultado, a equipe holandesa pode até perder por dois gols de diferença diante de sua torcida que, ainda assim, garante a classificação para a próxima fase preliminar da UEFA Conference League.

continua após a publicidade

O técnico John Heitinga deve manter a base da equipe que conquistou a vitória no primeiro duelo. Davy Klaassen, Steven Berghuis, Oscar Gloukh e Wout Weghorst aparecem entre os principais destaques do time, que busca confirmar a vaga sem sustos.

Do outro lado, o Vojvodina precisa de uma reação histórica para seguir vivo na competição. Após a derrota em casa, o clube sérvio necessita vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão à prorrogação, enquanto um triunfo por quatro ou mais gols garante a classificação.

continua após a publicidade

Comandada por Miroslav Tanjga, a equipe deve adotar uma postura mais ofensiva desde os primeiros minutos, apostando em nomes como Lazar Randjelović e Nardin Mulahusejnović para tentar surpreender o Ajax fora de casa.

Tudo sobre Ajax x Vojvodina (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Ajax 🆚 Vojvodina

UEFA Conference League – Segunda fase preliminar (jogo de volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, Holanda

📺 Onde assistir: UOL Play e YouTube do UOL Esporte

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Ajax

Remko Pasveer; Lucas Rosa, Ko Itakura, Josip Sutalo e Youri Baas; Kenneth Taylor, McConnell e Oscar Gloukh; Raúl Moro, Wout Weghorst e Mika Godts.

Técnico: John Heitinga.

⚪ Vojvodina

Rosic; Siniša Tanjga, Collins Fai (ou Barros), Djordje Crnomarkovic e Mihai Butean; Kokanovic, Nemanja Petrovic e Milutin Vidosavljević; Lazar Randjelović, Nardin Mulahusejnović e Kolarevic.

Técnico: Miroslav Tanjga.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam pela Conference League (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.