Mirassol x Remo: onde assistir e escalações pelo Campeonato Brasileiro
Mirassol e Remo se enfrentam com objetivo de se afastarem da zona do rebaixamento do Brasileirão
O Mirassol e o Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Maião, no interior de São Paulo. O Leão Caipira e o Leão Azul buscam a vitória para fugir da zona de rebaixamento da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Clique aqui para assistir.
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Ficha do jogo
Como chegam Mirassol e Remo para o duelo pelo Campeonato Brasileiro?
Desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, o Mirassol ainda não perdeu e somou quatro pontos em dois jogos (vitória sobre o Grêmio e empate contra o Vasco). A equipe paulista iniciou uma reação na luta contra o rebaixamento, mas segue na zona de descenso, ocupando a 19ª colocação, com 20 pontos, apenas um atrás do Internacional, primeiro clube fora do Z4.
O Remo também chega motivado para o confronto. Na última rodada, o time paraense venceu o Vitória, alcançou 21 pontos e assumiu a 18ª posição. Apesar de ter a mesma pontuação do Internacional, permanece entre os quatro últimos colocados por conta dos critérios de desempate.
Dessa forma, o confronto entre Mirassol e Remo ganha contornos de decisão, pois coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
Ficha Técnica:
⚽MIRASSOL X REMO - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲Quarta-feira, 29 de julho de 2026
📍Estádio: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol, SP)
⏰Horário: 19h30 (horário de Brasília)
📺Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📟 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Prováveis escalações:
MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)
Tomazella; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Gustavo Mosquito e Edson Carioca.
REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco; Pikachu, Jajá e Alef Manga.
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