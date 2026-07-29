logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Mirassol x Remo: onde assistir e escalações pelo Campeonato Brasileiro

Mirassol e Remo se enfrentam com objetivo de se afastarem da zona do rebaixamento do Brasileirão

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
29/07/2026 17:00
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Mirassol x Remo, pela 21ª rodada do Brasileirão
Mirassol e Remo se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão. (Foto: Divulgação/ Lance!)
Ver Resumo da matéria por IA
Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Mirassol ocupa a 19ª posição com 20 pontos e busca escapar do rebaixamento.
Remo está em 18º com 21 pontos, também luta para sair da zona de descenso.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Mirassol e o Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Maião, no interior de São Paulo. O Leão Caipira e o Leão Azul buscam a vitória para fugir da zona de rebaixamento da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Clique aqui para assistir.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo

Símbolo Mirassol
MFC
Remo
REM
21ª Rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
29 de julho de 2026; 19h30 (de Brasília)
Local
Maião (Mirassol, SP)
Árbitro
Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
Var
Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Onde assistir

Como chegam Mirassol e Remo para o duelo pelo Campeonato Brasileiro? 

Desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, o Mirassol ainda não perdeu e somou quatro pontos em dois jogos (vitória sobre o Grêmio e empate contra o Vasco). A equipe paulista iniciou uma reação na luta contra o rebaixamento, mas segue na zona de descenso, ocupando a 19ª colocação, com 20 pontos, apenas um atrás do Internacional, primeiro clube fora do Z4.

continua após a publicidade
Vista do gramado do Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol
Maião vai receber o confronto entre Mirassol e Remo pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Jose Luis Silva/Agencia F8/Folhapress)

O Remo também chega motivado para o confronto. Na última rodada, o time paraense venceu o Vitória, alcançou 21 pontos e assumiu a 18ª posição. Apesar de ter a mesma pontuação do Internacional, permanece entre os quatro últimos colocados por conta dos critérios de desempate.

Dessa forma, o confronto entre Mirassol e Remo ganha contornos de decisão, pois coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Ficha Técnica: 

MIRASSOL X REMO - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 
📲Quarta-feira, 29 de julho de 2026 
📍Estádio: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol, SP) 
Horário: 19h30 (horário de Brasília) 
📺Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo) 
🗣️Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
📟 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Prováveis escalações: 

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes) 
Tomazella; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Gustavo Mosquito e Edson Carioca.

continua após a publicidade

REMO (Técnico: Léo Condé) 
Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco; Pikachu, Jajá e Alef Manga.

🍀Aposte na vitória do Mirassol na disputa no Brasileirão e Libertadores!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Kaio César discute com Ramon Mingo, em Bahia x Corinthians

Corinthians

Kaio César, do Corinthians, é denunciado pelo STJD por 'ato desleal' e pode ser punido

Há 1 hora
Samuel Lino Flamengo

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo se declaram a Samuel Lino: 'O melhor'

Há 6 horas
Coritiba x Cruzeiro

Futebol Nacional

Coritiba x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 6 horas
Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026

Fora de Campo

Neymar indica fim de carreira na Seleção e vira assunto: 'Isso aí'

Há 8 horas
Corinthians x Athletico-PR pelo Brasileirão

Corinthians

Corinthians tem histórico de domínio contra o Athletico-PR; veja números do duelo

Há 8 horas
Guerrero Flamengo 2015

Lancepédia

Internacional 1 x 2 Flamengo no Brasileirão 2015: estreia de Guerrero com gol

Há 11 horas
Mais LANCE!
Internacional posado antes da massacrante vitória da equipe contra o Flamengo, no Brasileirão de 1997. (Band TV)

Internacional 4 x 0 Flamengo no Brasileirão 1997: show de Christian no Beira-Rio

Arte de onde assistir de Fluminense e Bahia

Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Mastro Junior com a mão levantada de camisa de botão preta

Maestro Júnior analisa polêmica de Neymar com jogadores do Santos: 'Não tem'

Willian marcou o terceiro gol do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Ex-Seleção, Willian fica fora dos planos do Grêmio para 2026

Paulinho, do Palmeiras, em ação na partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Desfalque de Paulinho em Palmeiras x Vitória viraliza: 'Nunca vi'

Arte de Internacional x Flamengo

Internacional x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Danilo Pereira é o novo reforço do Botafogo

Botafogo regulariza Danilo Pereira para o Campeonato Brasileiro

Thiago Almada em ação pela Argentina contra a Argélia na estreia da Copa do Mundo

Análise tática do Guffo: onde encaixar Thiago Almada no Flamengo?

Calleri comemora gol contra o Flamengo no Maracanã

Calleri e Ferraresi disputam torneio de pôquer após rodada do Brasileirão

Goleiro Walter e Spinelli na partida entre Vasco e Mirassol pelo Brasileirão 2026

Tironi no Lance!: Inglaterra cria regra anticera de goleiro. Vai chegar ao Brasil?

Técnico Dorival Júnior orienta o time do São Paulo no Maracanã, durante jogo contra o Flamengo

Dorival celebra período sem jogos; confira a semana do São Paulo

Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Neymar vive retorno turbulento ao Santos apesar do protagonismo em campo

Flaco López, centroavante do Palmeiras, comemora gol na Libertadores

Palmeiras domina ranking dos estrangeiros mais valiosos do Brasileirão