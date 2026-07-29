Mirassol x Remo: onde assistir e escalações pelo Campeonato Brasileiro Mirassol e Remo se enfrentam com objetivo de se afastarem da zona do rebaixamento do Brasileirão

Remo está em 18º com 21 pontos, também luta para sair da zona de descenso.

Mirassol ocupa a 19ª posição com 20 pontos e busca escapar do rebaixamento.

Mirassol e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29) pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Mirassol e o Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Maião, no interior de São Paulo. O Leão Caipira e o Leão Azul buscam a vitória para fugir da zona de rebaixamento da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Clique aqui para assistir.

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Ficha do jogo MFC REM 21ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora 29 de julho de 2026; 19h30 (de Brasília) Local Maião (Mirassol, SP) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR) Var Rodrigo Nunes de Sá (RJ) Onde assistir

Como chegam Mirassol e Remo para o duelo pelo Campeonato Brasileiro?

Desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, o Mirassol ainda não perdeu e somou quatro pontos em dois jogos (vitória sobre o Grêmio e empate contra o Vasco). A equipe paulista iniciou uma reação na luta contra o rebaixamento, mas segue na zona de descenso, ocupando a 19ª colocação, com 20 pontos, apenas um atrás do Internacional, primeiro clube fora do Z4.

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Maião vai receber o confronto entre Mirassol e Remo pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Jose Luis Silva/Agencia F8/Folhapress)

O Remo também chega motivado para o confronto. Na última rodada, o time paraense venceu o Vitória, alcançou 21 pontos e assumiu a 18ª posição. Apesar de ter a mesma pontuação do Internacional, permanece entre os quatro últimos colocados por conta dos critérios de desempate.

Dessa forma, o confronto entre Mirassol e Remo ganha contornos de decisão, pois coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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Ficha Técnica:

⚽MIRASSOL X REMO - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Quarta-feira, 29 de julho de 2026

📍Estádio: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia (Mirassol, SP)

⏰Horário: 19h30 (horário de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

📟 VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Prováveis escalações:

MIRASSOL (Técnico: Rafael Guanaes)

Tomazella; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denílson e Japa; Bruno Santos, Gustavo Mosquito e Edson Carioca.

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REMO (Técnico: Léo Condé)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco; Pikachu, Jajá e Alef Manga.

🍀Aposte na vitória do Mirassol na disputa no Brasileirão e Libertadores!

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