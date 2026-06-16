logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo

Árbitro brasileiro já soma cinco jogos de Copa do Mundo em seu currículo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
16/06/2026 10:44
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

O árbitro Wilton Pereira Sampaio já fez história na Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o primeiro brasileiro a apitar na abertura de uma Copa do Mundo. Com três expulsões na partida, Wilton teve uma atuação decisiva na vitória do México sobre a África do Sul no Estádio Azteca.

continua após a publicidade
  • Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Mãe de Wilton Pereira Sampaio vai à missa para agradecer após estreia do filho na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Craque Neto comentou o jogo entre São Paulo x Palmeiras e mandou recado ao Flamengo (Foto: Reprodução)

    Craque Neto manda recado após partida da Copa apitada por Wilton Pereira: ‘Respeita’

    Copa do Mundo
    Há 3 dias
  • Wilton Pereira Sampaio protagoniza abertura da Copa do Mundo com decisões no VAR (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    VAR, expulsões e inglês: Wilton Pereira Sampaio é protagonista na abertura da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 4 dias
    • Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    ➡️Estádio Azteca é recordista em partidas de Copa do Mundo

    Com a estreia na edição, Pereira Sampaio somou cinco jogos de Copas do Mundo no seu currículo. O recorde brasileiro é de Carlos Eugênio Simon, com sete partidas entre as edições de 2002, 2006 e 2010. Sandro Meira Ricci é o vice, com seis jogos (2014 e 2018), enquanto Wilton já ocupa a terceira posição.

    Esta é a segunda Copa do Mundo de Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal. Além dele, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, que fez sua estreia em Copas na partida entre Bélgica e Egito, completam a lista de árbitros brasileiros no torneio de 2026. Somados a eles, cinco bandeirinhas e um VAR também foram chamados, o que totaliza nove brasileiros na equipe de arbitragem, número recorde para o país.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Marcos da arbitragem brasileira em Copas do Mundo

    Wilton Pereira Sampaio também é dono de um outro recorde: mais jogos em uma única edição. No Catar, em 2022, o árbitro atuou em quatro partidas e igualou José Roberto Wright na Copa de 1990.

    Contudo, até o momento, Pereira Sampaio nunca apitou uma final. O pioneiro entre os brasileiros foi Arnaldo Cezar Coelho, em 1982, na Espanha. Ele foi o primeiro brasileiro a apitar uma final de Mundial e dirigiu a vitória da Itália sobre a Alemanha por 3 a 1, no Santiago Bernabéu. Arnaldo já havia atuado na Copa de 1978 e encerrou a carreira em Mundiais justamente com a decisão.

    continua após a publicidade

    Quatro anos depois, Romualdo Arppi Filho repetiu o feito. No México, em 1986, comandou a final entre Argentina e Alemanha no Estádio Azteca, vencida pelos argentinos por 3 a 2. Depois dele, nenhum outro árbitro brasileiro apitou uma final de Copa.

    Outros nomes, como Gilberto de Almeida Rego, também fizeram história no torneio. Ele se tornou o primeiro árbitro brasileiro a atuar em uma Copa do Mundo, com três jogos logo na campanha inaugural da competição, em 1930, no Uruguai.

    Veja a lista completa:

    1930: Gilberto de Almeida Rego
    1950: Alberto da Gama Malcher, Mário Gardelli e Mário Gonçalves Vianna
    1954: Mário Gonçalves Vianna
    1962: João Etzel Filho
    1966: Armando Marques
    1970: Airton Vieira de Moraes
    1974: Armando Marques
    1978: Arnaldo Cezar Coelho
    1982: Arnaldo Cezar Coelho
    1986: Romualdo Arppi Filho
    1990: José Roberto Wright
    1994: Renato Marsiglia
    1998: Márcio Rezende de Freitas
    2002: Carlos Eugênio Simon
    2006: Carlos Eugênio Simon
    2010: Carlos Eugênio Simon
    2014: Sandro Meira Ricci
    2018: Sandro Meira Ricci
    2022: Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio
    2026: Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel

    🍀Aposte nos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Massis na Copa do Mundo
    São PauloPresidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do MundoHá 12 minutos
    Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Seleção BrasileiraBrasil x Haiti: arbitragem é definida com comissão 100% europeiaHá 17 minutos
    Douglas Santos durante treino da Seleção Brasileira nos Estadps Unidos
    Seleção BrasileiraDouglas Santos: 'O primeiro pensamento é vencer o Haiti, mas sem soberba'Há 31 minutos
    elenco alemanha copa do mundo
    Lance! NegóciosPor que os jogadores estão usando chuteiras rosas na Copa do Mundo?Há 46 minutos
    Copa do MundoBaixa na Inglaterra: Tino Livramento deve ser cortado da Copa do Mundo após sofrer lesãoHá 48 minutos
    Ex-lateral direito aponta problemas ofensivos na Amarelinha (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoDenílson propõe mudança radical na Seleção Brasileira; Felipão aprovaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Histórico! Copa do Mundo registra 100% de empates em um único dia, feito inédito no formato atual
    Kylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Quem é a namorada de Mbappé, craque da França?
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (16/6)
    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
    Na Copa do Mundo, Argentina e Messi reencontram Argélia após quase 20 anos
    O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
    Análise: Balogun mantém vivo o sonho americano na Copa
    tiago-leifert-sbt
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (16)?
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Gol diante do Marrocos ampliou sequência positiva do Brasil de Ancelotti
    Renata silveira narradora da Globo
    Narradora da Globo, Renata Silveira alcança feito histórico na Copa do Mundo
    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Tironi no Lance!: Brasil apresentou pouco até aqui do que esta Copa exige
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    No jogo 200 com a Argentina, Messi persegue cinco recordes na Copa do Mundo
    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo
    Marcelo Bielsa explica por que olhou para baixo em fotos oficias
    Holanda aposta em histórico favorável para buscar recuperação no Grupo F (Foto: EFE/EPA/Albert Pena/FolhaPress)
    Após decepcionar na estreia, Holanda aposta em retrospecto para reagir na Copa do Mundo
    Argentina faturou R$ 222 milhões pelo título da Copa do Mundo do Catar
    Terça-feira de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote!