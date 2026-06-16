Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo Árbitro brasileiro já soma cinco jogos de Copa do Mundo em seu currículo

O árbitro Wilton Pereira Sampaio já fez história na Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o primeiro brasileiro a apitar na abertura de uma Copa do Mundo. Com três expulsões na partida, Wilton teve uma atuação decisiva na vitória do México sobre a África do Sul no Estádio Azteca.

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Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

➡️Estádio Azteca é recordista em partidas de Copa do Mundo

Com a estreia na edição, Pereira Sampaio somou cinco jogos de Copas do Mundo no seu currículo. O recorde brasileiro é de Carlos Eugênio Simon, com sete partidas entre as edições de 2002, 2006 e 2010. Sandro Meira Ricci é o vice, com seis jogos (2014 e 2018), enquanto Wilton já ocupa a terceira posição.

Esta é a segunda Copa do Mundo de Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal. Além dele, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, que fez sua estreia em Copas na partida entre Bélgica e Egito, completam a lista de árbitros brasileiros no torneio de 2026. Somados a eles, cinco bandeirinhas e um VAR também foram chamados, o que totaliza nove brasileiros na equipe de arbitragem, número recorde para o país.

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Marcos da arbitragem brasileira em Copas do Mundo

Wilton Pereira Sampaio também é dono de um outro recorde: mais jogos em uma única edição. No Catar, em 2022, o árbitro atuou em quatro partidas e igualou José Roberto Wright na Copa de 1990.

Contudo, até o momento, Pereira Sampaio nunca apitou uma final. O pioneiro entre os brasileiros foi Arnaldo Cezar Coelho, em 1982, na Espanha. Ele foi o primeiro brasileiro a apitar uma final de Mundial e dirigiu a vitória da Itália sobre a Alemanha por 3 a 1, no Santiago Bernabéu. Arnaldo já havia atuado na Copa de 1978 e encerrou a carreira em Mundiais justamente com a decisão.

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Quatro anos depois, Romualdo Arppi Filho repetiu o feito. No México, em 1986, comandou a final entre Argentina e Alemanha no Estádio Azteca, vencida pelos argentinos por 3 a 2. Depois dele, nenhum outro árbitro brasileiro apitou uma final de Copa.

Outros nomes, como Gilberto de Almeida Rego, também fizeram história no torneio. Ele se tornou o primeiro árbitro brasileiro a atuar em uma Copa do Mundo, com três jogos logo na campanha inaugural da competição, em 1930, no Uruguai.

Veja a lista completa:

1930: Gilberto de Almeida Rego

1950: Alberto da Gama Malcher, Mário Gardelli e Mário Gonçalves Vianna

1954: Mário Gonçalves Vianna

1962: João Etzel Filho

1966: Armando Marques

1970: Airton Vieira de Moraes

1974: Armando Marques

1978: Arnaldo Cezar Coelho

1982: Arnaldo Cezar Coelho

1986: Romualdo Arppi Filho

1990: José Roberto Wright

1994: Renato Marsiglia

1998: Márcio Rezende de Freitas

2002: Carlos Eugênio Simon

2006: Carlos Eugênio Simon

2010: Carlos Eugênio Simon

2014: Sandro Meira Ricci

2018: Sandro Meira Ricci

2022: Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio

2026: Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel

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