Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo
Árbitro brasileiro já soma cinco jogos de Copa do Mundo em seu currículo
O árbitro Wilton Pereira Sampaio já fez história na Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o primeiro brasileiro a apitar na abertura de uma Copa do Mundo. Com três expulsões na partida, Wilton teve uma atuação decisiva na vitória do México sobre a África do Sul no Estádio Azteca.
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Com a estreia na edição, Pereira Sampaio somou cinco jogos de Copas do Mundo no seu currículo. O recorde brasileiro é de Carlos Eugênio Simon, com sete partidas entre as edições de 2002, 2006 e 2010. Sandro Meira Ricci é o vice, com seis jogos (2014 e 2018), enquanto Wilton já ocupa a terceira posição.
Esta é a segunda Copa do Mundo de Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal. Além dele, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, que fez sua estreia em Copas na partida entre Bélgica e Egito, completam a lista de árbitros brasileiros no torneio de 2026. Somados a eles, cinco bandeirinhas e um VAR também foram chamados, o que totaliza nove brasileiros na equipe de arbitragem, número recorde para o país.
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Marcos da arbitragem brasileira em Copas do Mundo
Wilton Pereira Sampaio também é dono de um outro recorde: mais jogos em uma única edição. No Catar, em 2022, o árbitro atuou em quatro partidas e igualou José Roberto Wright na Copa de 1990.
Contudo, até o momento, Pereira Sampaio nunca apitou uma final. O pioneiro entre os brasileiros foi Arnaldo Cezar Coelho, em 1982, na Espanha. Ele foi o primeiro brasileiro a apitar uma final de Mundial e dirigiu a vitória da Itália sobre a Alemanha por 3 a 1, no Santiago Bernabéu. Arnaldo já havia atuado na Copa de 1978 e encerrou a carreira em Mundiais justamente com a decisão.
Quatro anos depois, Romualdo Arppi Filho repetiu o feito. No México, em 1986, comandou a final entre Argentina e Alemanha no Estádio Azteca, vencida pelos argentinos por 3 a 2. Depois dele, nenhum outro árbitro brasileiro apitou uma final de Copa.
Outros nomes, como Gilberto de Almeida Rego, também fizeram história no torneio. Ele se tornou o primeiro árbitro brasileiro a atuar em uma Copa do Mundo, com três jogos logo na campanha inaugural da competição, em 1930, no Uruguai.
Veja a lista completa:
1930: Gilberto de Almeida Rego
1950: Alberto da Gama Malcher, Mário Gardelli e Mário Gonçalves Vianna
1954: Mário Gonçalves Vianna
1962: João Etzel Filho
1966: Armando Marques
1970: Airton Vieira de Moraes
1974: Armando Marques
1978: Arnaldo Cezar Coelho
1982: Arnaldo Cezar Coelho
1986: Romualdo Arppi Filho
1990: José Roberto Wright
1994: Renato Marsiglia
1998: Márcio Rezende de Freitas
2002: Carlos Eugênio Simon
2006: Carlos Eugênio Simon
2010: Carlos Eugênio Simon
2014: Sandro Meira Ricci
2018: Sandro Meira Ricci
2022: Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio
2026: Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel
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