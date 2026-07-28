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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (28/07/2026)

Veja as partidas do melhor esporte do mundo nesta terça-feira (28)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 07:00
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Neymar correndo com a posse da bola saindo da marcação de um jogador do Coritiba
Neymar em ação pelo Santos (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

A terça-feira (28) promete fortes emoções para os fãs de futebol, com uma programação recheada de partidas no Brasil e no exterior. Os principais destaques ficam para os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana, com Santos em campo, além da sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O dia ainda conta com duelo pelo Paulistão Feminino, amistosos internacionais envolvendo Chelsea e Real Madrid e jogos da Liga Profissional Argentina.

Copa Sul-Americana (Playoffs)

19h – Tigre x Nacional-URU – ESPN3
21h30 – Santos x Universidad Central – SBT, ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Ponte Preta x Athletic Club – Disney+
19h30 – Juventude x Avaí – Disney+
21h35 – Fortaleza x Botafogo-SP – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Paulistão Feminino

19h – Red Bull Bragantino x Santos – Sem transmissão divulgada

Amistosos

6h45 – Chelsea x Western Sydney – SportyNet
13h – Real Madrid x Leganés – Sem transmissão divulgada

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Como foram os jogos de Brasileirão Série A

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por equilíbrio e resultados importantes na briga pelas primeiras posições e contra o rebaixamento. Dos dez jogos disputados entre sexta-feira (25) e domingo (26), cinco terminaram empatados. O destaque ficou para a vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras, fora de casa, e para o triunfo do Botafogo diante do Cruzeiro, também como visitante. Athletico-PR e Remo venceram diante de suas torcidas, enquanto os demais confrontos terminaram sem vencedor.

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Resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (25/07)

Athletico-PR 2 x 0 Internacional
Santos 2 x 2 Chapecoense
Vasco 1 x 1 Mirassol

Domingo (26/07)

Bahia 1 x 1 Corinthians
Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
Grêmio 1 x 1 Fluminense
RB Bragantino 0 x 0 Coritiba
Flamengo 1 x 1 São Paulo
Remo 2 x 0 Vitória
Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG

Igor Gomes em Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Igor Gomes em ação durante Palmeiras x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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