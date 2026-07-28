Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (28/07/2026)
Veja as partidas do melhor esporte do mundo nesta terça-feira (28)
A terça-feira (28) promete fortes emoções para os fãs de futebol, com uma programação recheada de partidas no Brasil e no exterior. Os principais destaques ficam para os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana, com Santos em campo, além da sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O dia ainda conta com duelo pelo Paulistão Feminino, amistosos internacionais envolvendo Chelsea e Real Madrid e jogos da Liga Profissional Argentina.
Quando fecha o mercado da Bundesliga 2026/27? Veja a data da janela de transferências
Barcelona faz consulta por atacante do Bournemouth após impasse por Álvarez
Copa Sul-Americana (Playoffs)
19h – Tigre x Nacional-URU – ESPN3
21h30 – Santos x Universidad Central – SBT, ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h30 – Ponte Preta x Athletic Club – Disney+
19h30 – Juventude x Avaí – Disney+
21h35 – Fortaleza x Botafogo-SP – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Paulistão Feminino
19h – Red Bull Bragantino x Santos – Sem transmissão divulgada
Amistosos
6h45 – Chelsea x Western Sydney – SportyNet
13h – Real Madrid x Leganés – Sem transmissão divulgada
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como foram os jogos de Brasileirão Série A
A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por equilíbrio e resultados importantes na briga pelas primeiras posições e contra o rebaixamento. Dos dez jogos disputados entre sexta-feira (25) e domingo (26), cinco terminaram empatados. O destaque ficou para a vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras, fora de casa, e para o triunfo do Botafogo diante do Cruzeiro, também como visitante. Athletico-PR e Remo venceram diante de suas torcidas, enquanto os demais confrontos terminaram sem vencedor.
Resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Sábado (25/07)
Athletico-PR 2 x 0 Internacional
Santos 2 x 2 Chapecoense
Vasco 1 x 1 Mirassol
Domingo (26/07)
Bahia 1 x 1 Corinthians
Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
Grêmio 1 x 1 Fluminense
RB Bragantino 0 x 0 Coritiba
Flamengo 1 x 1 São Paulo
Remo 2 x 0 Vitória
Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Santos
Santos x Universidad Central (VEN): onde assistir, horário e escalação pela Sul-AmericanaHá 9 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (27/07/2026)Há 21 horas
Mais Esportes
Calderano disputa título do Star Contender; horário e onde assistirHá 1 dia
Mais Esportes
Calderano e Takahashi na final do WTT Star Contender; horário e onde assistirHá 1 dia
Onde Assistir
Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 1 dia
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria neste domingo (26)Há 2 dias
Mais LANCE!