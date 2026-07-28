Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão Equipes se enfrentam no Maracanã em duelo da parte de cima da tabela

Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere. 📺➡️Clique para assistir no Premiere!

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FLU BAH Brasileirão 21ª rodada Data e Hora Quarta-feira, 29 de julho de 2026 Local Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Var Daiane Muniz (SP) Onde assistir Não definido

Em confronto direto na parte de cima da tabela, as duas equipes buscam voltar a vencer após a pausa para a Copa do Mundo. O Tricolor carioca soma 33 pontos e ocupa a quarta colocação, enquanto o Esquadrão de Aço aparece em sexto lugar, com 31, podendo ultrapassar o adversário em caso de triunfo.

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Como está o Fluminense

O Fluminense chega após empates por 1 a 1 contra Red Bull Bragantino e Grêmio. A equipe deixou a terceira colocação e tenta permanecer no G-4 do Campeonato Brasileiro.

O técnico Luis Zubeldía segue sem poder contar com John Kennedy, que cumpre suspensão. Guilherme Arana, substituído diante do Grêmio após sentir dores, também desfalca a equipe. Já Savarino voltou aos treinamentos e deve ser relacionado, com possibilidade de iniciar a partida no banco de reservas.

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Como está o Bahia

O Bahia também acumula dois empates consecutivos, ambos por 1 a 1, diante de Atlético-MG e Corinthians. O time tenta vencer no Maracanã para entrar no G-4.

Para o confronto, Rogério Ceni não terá o zagueiro David Duarte e o lateral-esquerdo Zé Guilherme, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Victor e Kanu disputam uma vaga na defesa, enquanto Luciano Juba deve atuar na lateral esquerda.

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Confronto recente

Durante a pausa para a Copa do Mundo, Fluminense e Bahia disputaram um amistoso no Maracanã. O Tricolor carioca venceu por 2 a 0, mas o resultado não contou para a sequência oficial das equipes.

Tudo sobre o jogo entre Fluminense x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 🆚 Bahia

🏆 Brasileirão – 21ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere

🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🟢 Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Hulk.

🔵🔴 Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Román Gómez, Ramos Mingo, Marcos Victor (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz.

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Maracanã será o palco de Fluminense x Bahia (Foto: Pedro Brandão / Lance!)

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