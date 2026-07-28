Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Maracanã em duelo da parte de cima da tabela
Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere. 📺➡️Clique para assistir no Premiere!
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Em confronto direto na parte de cima da tabela, as duas equipes buscam voltar a vencer após a pausa para a Copa do Mundo. O Tricolor carioca soma 33 pontos e ocupa a quarta colocação, enquanto o Esquadrão de Aço aparece em sexto lugar, com 31, podendo ultrapassar o adversário em caso de triunfo.
Como está o Fluminense
O Fluminense chega após empates por 1 a 1 contra Red Bull Bragantino e Grêmio. A equipe deixou a terceira colocação e tenta permanecer no G-4 do Campeonato Brasileiro.
O técnico Luis Zubeldía segue sem poder contar com John Kennedy, que cumpre suspensão. Guilherme Arana, substituído diante do Grêmio após sentir dores, também desfalca a equipe. Já Savarino voltou aos treinamentos e deve ser relacionado, com possibilidade de iniciar a partida no banco de reservas.
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Como está o Bahia
O Bahia também acumula dois empates consecutivos, ambos por 1 a 1, diante de Atlético-MG e Corinthians. O time tenta vencer no Maracanã para entrar no G-4.
Para o confronto, Rogério Ceni não terá o zagueiro David Duarte e o lateral-esquerdo Zé Guilherme, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Victor e Kanu disputam uma vaga na defesa, enquanto Luciano Juba deve atuar na lateral esquerda.
Confronto recente
Durante a pausa para a Copa do Mundo, Fluminense e Bahia disputaram um amistoso no Maracanã. O Tricolor carioca venceu por 2 a 0, mas o resultado não contou para a sequência oficial das equipes.
Tudo sobre o jogo entre Fluminense x Bahia
✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Bahia
🏆 Brasileirão – 21ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: TV Globo e Premiere
🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🟢 Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna, Canobbio e Hulk.
🔵🔴 Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, Ramos Mingo, Marcos Victor (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz.
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