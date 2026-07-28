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Vitória x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Barradão, em duelo válido pela 21ª rodada

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
28/07/2026 20:27
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onde assistir Palmeiras x Vitória
Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29) (Foto: Arte Lance!)

Vitória e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (29), a partir das 21h30 (de Brasilia), no Barradão, em Salvador, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão da TV Globo (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pela GE TV (YouTube). Clique aqui para assistir ao duelo.

+ Paulinho sofre lesão no tornozelo e desfalca o Palmeiras no Brasileirão

Mesmo após a derrota para o Atlético-MG no último domingo, a primeira como mandante no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras segue na liderança da competição, com 44 pontos. Para o confronto, Abel Ferreira contará com o retorno de Flaco López, de volta após defender a Argentina na Copa do Mundo.

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O Vitória, por sua vez, soma 26 pontos e ocupa a 13ª colocação. A equipe baiana está a apenas um ponto do Cruzeiro, primeiro clube na zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

Paulinho será desfalque

Após ser titular pela primeira vez em 2026 na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, Paulinho teve diagnosticada uma entorse no tornozelo esquerdo e permaneceu em São Paulo para dar sequência ao tratamento com integrantes do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

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A lesão não tem relação com a cirurgia realizada na perna direita no ano passado. A expectativa é de que o atacante esteja à disposição para o confronto com o Fortaleza, no fim de semana, pela Copa do Brasil.

Confira onde assistir, horário e escalações do jogo entre Vitória e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 🆚 PALMEIRAS
🏆 Brasileirão - 21ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), pelo Premiere (pay-per-view) e pela GE TV (YouTube)
🕴️ Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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Escalações

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez (Pochettino); Matheuzinho, Erick e Renê.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Piquerez; Allan (Vitor Roque) e Flaco López.

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Barboza em estreia pelo Palmeiras
Barboza em estreia pelo Palmeiras (Foto: Rodolfo Buhrer/AGIF/Folhapress)

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