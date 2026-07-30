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PAOK e Dínamo Kiev: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League

As equipes se enfrentam pela Europa League (Foto: Arte/Lance!)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 12:30
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Arte de onde assistir
As equipes se enfrentam pela Europa League

PAOK e Dínamo de Kiev se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 14h45 (de Brasília), no Toumba Stadium, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Uefa Europa League. A partida terá transmissão ao vivo, e o torcedor também poderá acompanhar todos os lances em tempo real no Lance!.

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Ficha do jogo

ESCUDO PAOK
PAO
DINAMO KIEV ESCUDO
DYN
Fase preliminar
Europa League
Data e Hora
quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 14h45 (de Brasília)
Local
Toumba Stadium, Grécia
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes para o jogo?

O PAOK aposta no fator casa para buscar a classificação à próxima fase preliminar da Europa League. A equipe grega chega para o confronto decisivo diante da torcida e deve manter a base do time comandado por Taison, Andrija Zivkovic e Giannis Konstantelias.

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Já o Dínamo de Kiev tenta confirmar a vaga fora de casa. O clube ucraniano conta com jogadores experientes, como Mykola Shaparenko e Volodymyr Brazhko, para superar a pressão no Toumba Stadium e seguir vivo na competição continental.

Além da transmissão ao vivo, o torcedor poderá acompanhar todos os lances em tempo real no Lance!, com cobertura completa da partida.

Tudo sobre PAOK x Dínamo de Kiev (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

PAOK 🆚 Dínamo de Kiev
UEFA Europa League 2026/27 – Segunda fase preliminar (jogo de volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 14h45 (de Brasília)
📍 Local: Toumba Stadium, Grécia
📺 Onde assistir: Acompanhe todos os lances em tempo real no Lance!

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫ PAOK
Jiří Pavlenka; Jonjoe Kenny, Pantelis Hatzidiakos, Giannis Michailidis e Jonathan Gómez; Baptiste Santamaria, Christos Zafeiris, Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias e Taison; Anestis Mythou.
Técnico: Răzvan Lucescu.

🔵 Dínamo de Kiev
Ruslan Neshcheret; Tomasz Kędziora, Kristian Bilovar, Taras Mykhavko e Vladyslav Dubinchak; Volodymyr Brazhko, Mykola Shaparenko e Oleksandr Pikhalyonok; Nazar Voloshyn, Eduardo Guerrero e Matviy Ponomarenko.
Técnico: Oleksandr Shovkovskyi.

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As equipes se enfrentam pela Europa League (Foto: Arte/Lance!)

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