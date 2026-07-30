PAOK e Dínamo Kiev: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League As equipes se enfrentam pela Europa League (Foto: Arte/Lance!)

PAOK e Dínamo de Kiev se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 14h45 (de Brasília), no Toumba Stadium, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Uefa Europa League. A partida terá transmissão ao vivo, e o torcedor também poderá acompanhar todos os lances em tempo real no Lance!.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha do jogo PAO DYN Fase preliminar Europa League Data e Hora quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 14h45 (de Brasília) Local Toumba Stadium, Grécia Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes para o jogo?

O PAOK aposta no fator casa para buscar a classificação à próxima fase preliminar da Europa League. A equipe grega chega para o confronto decisivo diante da torcida e deve manter a base do time comandado por Taison, Andrija Zivkovic e Giannis Konstantelias.

continua após a publicidade

Já o Dínamo de Kiev tenta confirmar a vaga fora de casa. O clube ucraniano conta com jogadores experientes, como Mykola Shaparenko e Volodymyr Brazhko, para superar a pressão no Toumba Stadium e seguir vivo na competição continental.

Além da transmissão ao vivo, o torcedor poderá acompanhar todos os lances em tempo real no Lance!, com cobertura completa da partida.

Tudo sobre PAOK x Dínamo de Kiev (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

PAOK 🆚 Dínamo de Kiev

UEFA Europa League 2026/27 – Segunda fase preliminar (jogo de volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Toumba Stadium, Grécia

📺 Onde assistir: Acompanhe todos os lances em tempo real no Lance!

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫ PAOK

Jiří Pavlenka; Jonjoe Kenny, Pantelis Hatzidiakos, Giannis Michailidis e Jonathan Gómez; Baptiste Santamaria, Christos Zafeiris, Andrija Zivkovic, Giannis Konstantelias e Taison; Anestis Mythou.

Técnico: Răzvan Lucescu.

🔵 Dínamo de Kiev

Ruslan Neshcheret; Tomasz Kędziora, Kristian Bilovar, Taras Mykhavko e Vladyslav Dubinchak; Volodymyr Brazhko, Mykola Shaparenko e Oleksandr Pikhalyonok; Nazar Voloshyn, Eduardo Guerrero e Matviy Ponomarenko.

Técnico: Oleksandr Shovkovskyi.

continua após a publicidade

As equipes se enfrentam pela Europa League (Foto: Arte/Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.