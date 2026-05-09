Guia Completo do Lance! Saiba tudo sobre a Tchéquia na Copa do Mundo

A Tchéquia está de volta à Copa do Mundo. Duas décadas após sua última participação (2006), os tchecos superaram um ciclo turbulento nas Eliminatórias para carimbar o passaporte rumo à América do Norte. Com uma estrutura tática sólida e a esperança de gols depositada em seu principal artilheiro, a seleção chega ao Mundial para tentar desafiar o equilíbrio do Grupo A e avançar ao mata-mata pela primeira vez em sua história.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada tcheca, o Lance! apresenta o guia da Tchéquia para a Copa do Mundo.

🌍 O Cenário: Como a Tchéquia chega à Copa?

O caminho tcheco até 2026 foi uma verdadeira montanha-russa. Na fase de grupos das eliminatórias, a seleção terminou em segundo lugar, atrás da Croácia. O ponto baixo foi a derrota para Ilhas Faroé, que resultou na demissão do técnico Ivan Hasek.

A salvação veio na repescagem europeia, já sob o comando do experiente Miroslav Koubek. Em dois jogos dramáticos, a Tchéquia eliminou Dinamarca e Irlanda, ambos nos pênaltis, após empates no tempo normal. A resiliência demonstrada nessas decisões é a principal marca da equipe.

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📈 Melhor campanha em Copas

Como nação independente (após a separação da Tchecoslováquia), a Tchéquia disputou apenas a Copa de 2006, na Alemanha. Naquela ocasião, mesmo contando com craques como Petr Cech, Nedved e Rosicky, o time foi eliminado precocemente na fase de grupos. Em 2026, o objetivo é superar esse fantasma e alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história moderna.

✨ Fato curioso: O ídolo Nedved nos bastidores

Pavel Nedved, vencedor da Bola de Ouro em 2003 e maior ícone do futebol tcheco, continua sendo peça fundamental para a seleção, mas agora fora das quatro linhas. O ex-meia da Juventus trabalha atualmente na federação de futebol do país como Gerente Geral Técnico. Sua presença nos bastidores é vista como um fator motivacional essencial para o elenco.

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Nedved atua nos bastidores da Seleção Tcheca. (Foto: Divulgação / Site Oficial Juventus)

⚡ O cara do time: Patrik Schick

A grande esperança de gols da seleção atende pelo nome de Patrik Schick. O atacante do Bayer Leverkusen (ALE) já provou ser um jogador de grandes torneios ao dividir a artilharia da Eurocopa 2020 com Cristiano Ronaldo (5 gols). Com um faro de gol apurado, Schick soma 25 gols em 52 partidas pela seleção e chega como a referência absoluta para os adversários ficarem de olho.

Patrik Schick é a esperança de gols para a Tchéquia. (Foto: AFP)

👁️ Fique de olho: Pavel Sulc

Aos 25 anos, Pavel Sulc é o cérebro da equipe. O meia-atacante do Lyon (FRA) tem a versatilidade de atuar como segundo atacante ou meia de criação, sendo o responsável por municiar Schick. Considerado o futuro da seleção para os próximos ciclos, Sulc é quem dita o ritmo do jogo e possui a criatividade necessária para desequilibrar partidas fechadas.

Pavel Sulc comemora gol marcado pelo Lyon sobre o Nantes, pela Ligue 1 (Foto: Damien Meyer/AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador da Tchéquia na Copa do Mundo 2026?

Miroslav Koubek é o nome. Aos 74 anos, o treinador assumiu o cargo em uma situação de emergência para a repescagem e cumpriu a missão com perfeição. Com passagens pelos principais clubes do país, Koubek é conhecido por montar times disciplinados taticamente.

📋 Time base (5-3-2)

Kolar; Coufal, Holes, Hranac, Krejci e Zeleny (Jurasek); Darida (Cerv), Soucek e Provod; Pavel Sulc e Patrik Schick.

🗓️ Agenda da Tchéquia na fase de grupos da Copa do Mundo (Horários de Brasília)

11/06 - 23h: Coreia do Sul x Tchéquia — Estádio Guadalajara (Akron)

18/06 - 13h: Tchéquia x África do Sul — Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

24/06 - 22h: Tchéquia x México — Estádio Azteca (Cidade do México)

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