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Fortaleza x Botafogo-SP: horário, onde assistir e escalações

Bola rola às 21h35 (de Brasília)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 19:43
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Fortaleza x Botafogo SP
Saiba onde assistir ao duelo entre Fortaleza e Botafogo (Foto: Arte/Lance!)

Fortaleza e Botafogo-SP se enfrentam nesta terça-feira (28) pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h35 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+, Rede TV e SportyNet.

O Fortaleza chega ao confronto após derrota por 2 a 1 para o Vila Nova fora de casa, resultado que custou o cargo do técnico Thiago Carpini e levou à contratação de Paulo Autuori. Nesta noite, porém, quem ficará na beira do campo é o auxiliar técnico fixo, Reinan Santos.

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O Botafogo-SP chega em momento diferente. A equipe paulista não perde há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. No encerramento do turno, o time bateu o Juventude por 4 a 2 em casa e ocupa a 14ª posição, com 24 pontos.

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Paulo Autuori é novo técnico do Fortaleza
Paulo Autuori é novo técnico do Fortaleza e comanda a equipe contra o Botafogo-SP (Foto: Rubens Cavallari/Folhapress)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Rodriguinho, Lucas Gazal, Neris e Mucuri; Lucas Sasha, Rodrigo, Vitinho, Pedro Henrique; Luiz Fernando e Miritello.

Pendurados: Lucas Sasha, Rodriguinho, Luiz Fernando e Miritello.

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🔴⚫Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)
Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Everton Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Arthur Caíke e Wesley Santos.

Desfalques confirmados: Yuri (suspenso), Brenno (lesão), Carlão (lesão no ligamento cruzado anterior) e Erik (lesão).
Pendurados: Rafael Gava, Vilar, Márcio Maranhão, Kelvin, Luizão e Pedrinho.

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