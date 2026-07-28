Fortaleza x Botafogo-SP: horário, onde assistir e escalações
Bola rola às 21h35 (de Brasília)
Fortaleza e Botafogo-SP se enfrentam nesta terça-feira (28) pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h35 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+, Rede TV e SportyNet.
O Fortaleza chega ao confronto após derrota por 2 a 1 para o Vila Nova fora de casa, resultado que custou o cargo do técnico Thiago Carpini e levou à contratação de Paulo Autuori. Nesta noite, porém, quem ficará na beira do campo é o auxiliar técnico fixo, Reinan Santos.
O Botafogo-SP chega em momento diferente. A equipe paulista não perde há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. No encerramento do turno, o time bateu o Juventude por 4 a 2 em casa e ocupa a 14ª posição, com 24 pontos.
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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Rodriguinho, Lucas Gazal, Neris e Mucuri; Lucas Sasha, Rodrigo, Vitinho, Pedro Henrique; Luiz Fernando e Miritello.
Pendurados: Lucas Sasha, Rodriguinho, Luiz Fernando e Miritello.
🔴⚫Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)
Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Everton Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Arthur Caíke e Wesley Santos.
Desfalques confirmados: Yuri (suspenso), Brenno (lesão), Carlão (lesão no ligamento cruzado anterior) e Erik (lesão).
Pendurados: Rafael Gava, Vilar, Márcio Maranhão, Kelvin, Luizão e Pedrinho.
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