Palmeiras x RB Bragantino: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20
Equipe empataram em 3 a 3 no jogo de ida e disputam vaga na decisão
Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (30), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20. O confronto terá transmissão do SporTV, Canal UOL, YouTube e pela plataforma de streaming UOL Play. Clique aqui para assistir.
Na partida de ida, as equipes empataram em 3 a 3 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Os gols do Alviverde foram marcados por Pimenta, Vinicius e Luccas Ramon. Os mandantes, por sua vez, balançaram as redes com Koné (contra), Gabriel Lopes e Thalyson.
Com isso, Palmeiras e RB Bragantino disputam uma vitória simples nesta quarta-feira para garantir vaga na decisão. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será definida nos pênaltis.
O vencedor do confronto aguarda a definição da outra semifinal, entre Vasco e Santos. Os paulistas venceram a partida de ida por 2 a 0 e viajam ao Rio de Janeiro em vantagem.
Palmeiras na corrida pelo título
O Verdão busca o quinto título do Campeonato Brasileiro Sub-20 e tenta conquistar o tricampeonato consecutivo da competição. O primeiro troféu da categoria veio em 2018, quando o Palmeiras superou o Vitória na decisão.
Depois, em 2022, o Alviverde voltou a levantar a taça ao derrotar o Corinthians por 1 a 0 na final. Já em 2024, o título foi conquistado diante do Cruzeiro, com vitória por 5 a 2 no placar agregado após confronto decisivo contra a equipe mineira. Na edição mais recente, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino nos pênaltis, após dois empates no tempo regulamentar, e garantiu o bicampeonato.
✅ FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X RB BRAGANTINO
BRASILEIRÃO SUB-20
SEMIFINAL - VOLTA
📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
📺 Onde assistir: SporTV, Canal UOL, YouTube e pela plataforma de streaming UOL Play
🟨 Árbitro: Guilherme Nunes de Santana (SP)
🚩 Assistentes: Leonardo Augusto Villa (SP) e Felipe Camargo de Moraes (SP)
Prováveis escalações
PALMEIRAS (Técnico: Allan Barcelos)
Kauan Lima; João Damasceno, Thiago Pimenta, Zié Koné e André Lucas; João Paulo, Felipe Teresa e Luis Pacheco; Eduardo Conceição, Victor Gabriel e Antônio Marcos.
RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Oliveira)
Rafael Monteiro; Ryan Augusto, Breno Moraes, Weimar Palacios e Marcos Vinicius; Rafael Lima, Gabriel Lopes e Chrystian Francisco; Yuri Alves, Jhuan Nunes e Filipinho.
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