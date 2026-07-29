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Cienciano x Lanús: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

As equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 19:05
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Arte de onde assistir com escudo do CIenciano e Lanús
As equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

Cienciano e Lanús se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+.

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Ficha do jogo

CIE
LAN
Campeonato
Copa Sul-Americana 2026
Data e Hora
29/07/2026, 21:30
Local
Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes para o jogo?

O Cienciano entra em campo precisando de uma atuação histórica para seguir vivo na Copa Sul-Americana. Derrotada por 2 a 0 no jogo de ida, disputado na Argentina, a equipe peruana precisa vencer por três ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta às oitavas de final. Caso devolva a desvantagem por dois gols, a decisão será nas cobranças de pênaltis.

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A equipe comandada por Horacio Melgarejo aposta no fator altitude, em Cusco, e na força da torcida para tentar reverter o placar. Jogadores como Alejandro Hohberg e Carlos Garcés serão as principais esperanças ofensivas do time peruano.

Do outro lado, o Lanús chega em situação confortável após construir uma vantagem de 2 a 0 no primeiro confronto. O clube argentino pode até perder por um gol de diferença que ainda assim avança às oitavas de final da competição.

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O técnico Mauricio Pellegrino deve manter a base da equipe que venceu na ida, confiando na experiência de Eduardo Salvio e Carlos Izquierdoz para administrar a vantagem e confirmar a classificação fora de casa.

Tudo sobre Cienciano x Lanús (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Cienciano 🆚 Lanús
Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, Peru
📺 Onde assistir: Paramount+

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Cienciano
Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra e Marcos Martinich; Gerson Barreto, Santiago Arias e Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg e Carlos Garcés.
Técnico: Horacio Melgarejo.

🔵 Lanús
Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Ramiro Carrera e Franco Watson; Yoshan Valois.
Técnico: Mauricio Pellegrino.

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Arte de onde assistir com escudo do CIenciano e Lanús
As equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)

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