RB Bragantino x Sporting Cristal: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana
As equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana
Red Bull Bragantino e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Red Bull Bragantino chega para a decisão com a vantagem de atuar diante da torcida após segurar um empate sem gols no confronto de ida, disputado em Lima, no Peru. Agora, uma vitória simples garante o Massa Bruta nas oitavas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para as cobranças de pênaltis.
O técnico Vagner Mancini deve escalar força máxima para o duelo decisivo, diferente da partida de ida, quando utilizou uma equipe com alguns reservas e atletas retornando de lesão. A expectativa é de um Bragantino mais ofensivo, apostando em nomes como Isidro Pitta, Mosquera e Lucas Barbosa para buscar a classificação e confirmar o confronto contra o Atlético-MG na próxima fase.
Do outro lado, o Sporting Cristal tenta surpreender fora de casa para conquistar a vaga nas oitavas de final da competição. A equipe peruana chega embalada pela boa atuação defensiva no primeiro jogo e aposta na experiência de Barcos e Yotún para superar o Bragantino.
O técnico Roberto Mosquera tem praticamente todo o elenco à disposição e deve repetir a base que atuou em Lima. Além da classificação, o Sporting Cristal busca encerrar um longo jejum diante de clubes brasileiros: a última vitória sobre uma equipe do Brasil aconteceu em 2014, contra o Athletico-PR.
Tudo sobre Red Bull Bragantino x Sporting Cristal (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Red Bull Bragantino 🆚 Sporting Cristal
Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
📺 Onde assistir: Paramount+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Red Bull Bragantino
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Herrera, Mosquera e Isidro Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.
🔵 Sporting Cristal
Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Lutiger e Cristiano; Távara, Wisdom, Santiago González e Yotún; Maxloren Castro e Barcos.
Técnico: Roberto Mosquera.
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