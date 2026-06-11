Tchéquia ou República Tcheca? Entenda a diferença entre os nomes do país Seleção tchéquia estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira (11)

O confronto entre Tchéquia e Coreia do Sul pela Copa do Mundo de 2026 recolocou em evidência uma dúvida comum entre torcedores. Embora muitos acreditem que houve uma mudança oficial de nome, tanto Tchéquia quanto República Tcheca são denominações corretas e reconhecidas internacionalmente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A distinção entre os termos está relacionada ao contexto de uso. Enquanto um é empregado em situações formais e diplomáticas, o outro foi adotado como versão abreviada para o cotidiano e para eventos esportivos.

Origem

Em 2016, o governo do país solicitou à Organização das Nações Unidas (ONU) o reconhecimento da denominação Tchéquia como nome curto oficial. A medida teve como objetivo facilitar a identificação internacional da nação em contextos não protocolares.

continua após a publicidade

A decisão não alterou a nomenclatura oficial do Estado. República Tcheca permaneceu sendo a designação utilizada em documentos governamentais, tratados internacionais e comunicações diplomáticas.

Diferença está no contexto de utilização

De forma geral, República Tcheca é reservada para ocasiões formais e institucionais. Já Tchéquia passou a ser utilizada em materiais promocionais, eventos culturais, campanhas de turismo e competições esportivas. A orientação das autoridades do país é que ambas as formas podem ser empregadas sem restrições, embora a versão abreviada seja considerada mais adequada em situações do dia a dia.

continua após a publicidade

A popularização do nome Tchéquia ocorreu principalmente no ambiente esportivo. Competições internacionais passaram a adotar a forma curta em tabelas, transmissões e materiais oficiais, seguindo uma tendência semelhante à observada com outros países que utilizam versões simplificadas de seus nomes.

Por isso, durante a Copa do Mundo de 2026, as duas denominações continuam aparecendo em reportagens, plataformas oficiais e transmissões, sem que uma esteja incorreta em relação à outra.

Seleção da República Tcheca comemorando o gol marcado contra o Kosovo, em Praga (CZE), em 31 de maio de 2026. (Foto: Michal Cizek / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.