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Tchéquia ou República Tcheca? Entenda a diferença entre os nomes do país

Seleção tchéquia estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira (11)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 21:04
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República Tcheca
Elenco da Tchéquia em foto oficial na Eurocopa de 2024 (Foto: Michal Cizek / AFP)

O confronto entre Tchéquia e Coreia do Sul pela Copa do Mundo de 2026 recolocou em evidência uma dúvida comum entre torcedores. Embora muitos acreditem que houve uma mudança oficial de nome, tanto Tchéquia quanto República Tcheca são denominações corretas e reconhecidas internacionalmente.

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    A distinção entre os termos está relacionada ao contexto de uso. Enquanto um é empregado em situações formais e diplomáticas, o outro foi adotado como versão abreviada para o cotidiano e para eventos esportivos.

    Origem

    Em 2016, o governo do país solicitou à Organização das Nações Unidas (ONU) o reconhecimento da denominação Tchéquia como nome curto oficial. A medida teve como objetivo facilitar a identificação internacional da nação em contextos não protocolares.

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    A decisão não alterou a nomenclatura oficial do Estado. República Tcheca permaneceu sendo a designação utilizada em documentos governamentais, tratados internacionais e comunicações diplomáticas.

    Diferença está no contexto de utilização

    De forma geral, República Tcheca é reservada para ocasiões formais e institucionais. Já Tchéquia passou a ser utilizada em materiais promocionais, eventos culturais, campanhas de turismo e competições esportivas. A orientação das autoridades do país é que ambas as formas podem ser empregadas sem restrições, embora a versão abreviada seja considerada mais adequada em situações do dia a dia.

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    A popularização do nome Tchéquia ocorreu principalmente no ambiente esportivo. Competições internacionais passaram a adotar a forma curta em tabelas, transmissões e materiais oficiais, seguindo uma tendência semelhante à observada com outros países que utilizam versões simplificadas de seus nomes.

    Por isso, durante a Copa do Mundo de 2026, as duas denominações continuam aparecendo em reportagens, plataformas oficiais e transmissões, sem que uma esteja incorreta em relação à outra.

    Seleção da República Tcheca
    Seleção da República Tcheca comemorando o gol marcado contra o Kosovo, em Praga (CZE), em 31 de maio de 2026. (Foto: Michal Cizek / AFP)

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