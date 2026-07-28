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Ponte Preta x Athletic: onde assistir e escalações do jogo pela Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28) pela 20ª rodada da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 19:18
Atualizado há 0 minutos
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Arte de onde assistir Ponte Preta e Athletic
Ponte Preta e Athletic se enfrentam pela Série B (Arte: Lance!)

Ponte Preta e Athletic se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+. 📺➡️ Clique para assistir no Disney+ 

Ficha do jogo

Ponte Preta-escudo-onde-assistir
PON
Athletic Club-escudo-onde-assistir
ATH
Brasileirão
Série B 2026
Data e Hora
28/07/2026, 19:30
Local
Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, São Paulo
Árbitro
Gustavo Ervino Bauermann (SC)
Assistentes
Bruno Muller (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC)
Var
Philip George Bennett (RJ)
Onde assistir
Clique para assistir no Disney+

As equipes vivem momentos distintos na competição. A Ponte Preta ocupa a lanterna, com oito pontos, e tenta iniciar uma reação no segundo turno após uma sequência de 13 partidas sem vitória. O Athletic, por sua vez, soma 27 pontos, aparece na 11ª colocação e chega embalado por três jogos de invencibilidade.

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Como está a Ponte Preta

A Macaca atravessa um período de dificuldades dentro e fora de campo. Além da sequência sem vitórias, o clube ainda enfrenta um transfer ban, que impede a utilização dos 11 reforços contratados na atual janela de transferências.

O técnico Márcio Zanardi terá desfalques no ataque. Daniel Baianinho e Brandão cumprem suspensão, enquanto Murilo Cavalcante segue em transição física.

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Como está o Athletic

O Athletic chega após vencer o São Bernardo por 2 a 1, em São João del Rei, e busca ampliar a sequência positiva na Série B.

O técnico Alex de Souza contará novamente com Zeca, que retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares seguem entregues ao departamento médico.

Tudo sobre o jogo entre Ponte Preta x Athletic

✅ FICHA TÉCNICA
Ponte Preta 🆚 Athletic
🏆 Série B do Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 28 de julho, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Muller (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC)
📺 VAR: Philip George Bennett (RJ)

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Escalações
⚫⚪ Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)
Vinicius Ferrari; Sergio Palacios, Lucas Cunha e Danilo Barcelos; Júlio, Léo Gomes, André e Diego Porfírio; Elvis, Kevyson e David.

Desfalques: Brandão e Daniel Baianinho (suspensos); Murilo Cavalcante (transição física).
Pendurados: Kevyson, Miguel e Júlio.

⚫⚪ Athletic (Técnico: Alex de Souza)

Luan Polli; Diogo Batista, Lucas Belezi, Jonathan Silva e Enzo; João Miguel, Ian Luccas e Gian Cabezas; Kauan Rodrigues, Carlinhos e Max.

Desfalques: Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares (lesionados).
Pendurados: Gian Cabezas, Max, Marcelo e Ruan Assis.

Estádio Moisés Lucarelli
Estádio Moisés Lucarelli, palco de Ponte Preta x Athletic (Reprodução / Twitter)

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