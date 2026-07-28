Ponte Preta x Athletic: onde assistir e escalações do jogo pela Série B
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28) pela 20ª rodada da competição
Ponte Preta e Athletic se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+. 📺➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
As equipes vivem momentos distintos na competição. A Ponte Preta ocupa a lanterna, com oito pontos, e tenta iniciar uma reação no segundo turno após uma sequência de 13 partidas sem vitória. O Athletic, por sua vez, soma 27 pontos, aparece na 11ª colocação e chega embalado por três jogos de invencibilidade.
Como está a Ponte Preta
A Macaca atravessa um período de dificuldades dentro e fora de campo. Além da sequência sem vitórias, o clube ainda enfrenta um transfer ban, que impede a utilização dos 11 reforços contratados na atual janela de transferências.
O técnico Márcio Zanardi terá desfalques no ataque. Daniel Baianinho e Brandão cumprem suspensão, enquanto Murilo Cavalcante segue em transição física.
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Como está o Athletic
O Athletic chega após vencer o São Bernardo por 2 a 1, em São João del Rei, e busca ampliar a sequência positiva na Série B.
O técnico Alex de Souza contará novamente com Zeca, que retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares seguem entregues ao departamento médico.
Tudo sobre o jogo entre Ponte Preta x Athletic
✅ FICHA TÉCNICA
Ponte Preta 🆚 Athletic
🏆 Série B do Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 28 de julho, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+
🕴️ Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
🚩 Assistentes: Bruno Muller (SC) e Hector Andrew Lisboa Jacques (SC)
📺 VAR: Philip George Bennett (RJ)
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⚽ Escalações
⚫⚪ Ponte Preta (Técnico: Márcio Zanardi)
Vinicius Ferrari; Sergio Palacios, Lucas Cunha e Danilo Barcelos; Júlio, Léo Gomes, André e Diego Porfírio; Elvis, Kevyson e David.
Desfalques: Brandão e Daniel Baianinho (suspensos); Murilo Cavalcante (transição física).
Pendurados: Kevyson, Miguel e Júlio.
⚫⚪ Athletic (Técnico: Alex de Souza)
Luan Polli; Diogo Batista, Lucas Belezi, Jonathan Silva e Enzo; João Miguel, Ian Luccas e Gian Cabezas; Kauan Rodrigues, Carlinhos e Max.
Desfalques: Sidimar, Rodrigo Gelado e Ronaldo Tavares (lesionados).
Pendurados: Gian Cabezas, Max, Marcelo e Ruan Assis.
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